América sufre segunda derrota al hilo en casa y ya es noveno en la general

El América fue humillado en casa por los Bravos de Juárez. El equipo de la frontera le propinó su segunda derrota consecutiva a las Águilas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por marcador de 2-1. La segunda anotación cayó en el tiempo de compensación de la parte complementaria. Los de André Jardine son novenos en la general.

No pasaron ni 5 minutos antes de que cayera el gol de los Bravos. José Luis Rodríguez corrió con la esférica por toda la banda izquierda y, cuando Luis Ángel Malagón salió para cerrarle el ángulo de tiro, el delantero panameño cedió la pelota a Jairo Torres, quien controló la de gajos y, con un disparo potente, venció el marco de los azulcremas.

8 jornadas restan para que termine el Clausura 2026

El tiempo siguió su marcha y el América comenzaba a ser mejor en el Coloso de la Nochebuena, pero no encontraban la manera de empatar el encuentro en los primeros 45 minutos. Lo triste de este partido fue la fuerte lesión de Víctor Dávila, pues el chileno tuvo que salir en el carrito de las desgracias y fue trasladado de inmediato al hospital. Hay que esperar el parte médico del club para conocer la gravedad del golpe.

Inició la segunda mitad y André Jardine decidió mandar al terreno de juego a Alejandro Zendejas, quien se perdió el encuentro ante Tigres por lesión. El delantero mexicoestadounidense demostró ser el jugador diferente para las Águilas, pues en el minuto 69 de juego se creó el espacio dentro del área para sacar un disparo al primer poste de Sebastián Jurado y empatar el marcador.

Los azulcremas adelantaron líneas para ir en busca de la victoria, pero en el tiempo de compensación de la segunda parte descuidaron la zaga defensiva, algo que aprovechó Guilherme Castilho para rematar detrás del punto penal y logró el tanto de la victoria para los visitantes, que poco a poco se acercan a puestos de liguilla.

TABLA GENERAL ı Foto: Especial

La Franja sorprende en la Jornada 9

El Puebla dio la sorpresa de la J9 tras vencer a los Tigres 3-1, que venían de golear al América. La Franja sufrió en los últimos minutos del encuentro con la presión de los Universitarios, pero con un contragolpe finiquitaron el cotejo.

Edgar Guerra llegó hasta el área de los felinos y le cedió la pelota a Emiliano Gómez, quien desde fuera del área remató al poste más lejano de Nahuel Guzmán para poner el primer tanto.

El encuentro siguió su marcha y fue al minuto 53 cuando el Puebla amplió la ventaja. Edgar Guerra fue el encargado de anotar el segundo tanto para el equipo de Albert Espigares.

El equipo de Guido Pizarro tuvo la oportunidad de recortar distancia en el tablero al 68’, pues una mano en el área fue rectificada por el VAR y Juan Brunetta fue el encargado de cambiar la pena máxima por gol.

Con un contragolpe al 85’ de tiempo corrido fue como Kevin Velasco llegó al área rival, encontró a Carlos Baltazar dentro del área con un pase filtrado y el mediocampista mexicano puso el último tanto de la noche.