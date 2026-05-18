Football Manager añade selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 llega a Football Manager. Ya puedes lograr el título más importante del futbol mundial gracias a las nuevas herramientas y mejoras del juego, y a nuestro primer acuerdo de licencia con la FIFA. Lo primero que verás al iniciar FM26 tras esta actualización es una nueva opción de partida rápida con la que podrás pasar directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Puedes arrancar la campaña el día 11 de mayo dentro del juego, y tendrás dos amistosos finales para ojear a tus futbolistas y completar tu plantilla antes de que llegue lo bueno en verano.

Se tendrá otra actualización en junio en la que también se podrá empezar a principios de ese mes. Así, podrás tomar las riendas del banquillo antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una vez cerrada tu lista definitiva de 26 efectivos, ya puedes prepararte para el partido y que empiece tu viaje a la cima del planeta.

Football Manager tendrá actualización con la Copa Mundial de la FIFA 2026 ı Foto: Especial

Puedes dirigir a selecciones nacionales y clubes a la vez en FM26 con las fechas de inicio específicas de la Copa Mundial. Si prefieres empezar en mayo o junio, la temporada de tu club se simulará en segundo plano hasta la fecha en la que hayas empezado.

Podrás cargar tus partidas actuales de FM23 y FM24 para seguir jugando con selecciones nacionales. Si has empezado una partida con un club en FM26, la gestión de la selección se integra a la perfección en ella. Tienes la opción de empezar una partida nueva o pasar a gestionar una selección en tu partida actual, de ti depende.

Verás un nuevo sistema de selección de plantilla provisional con el que podrás convocar a más futbolistas antes de reducir la lista a la definitiva para los próximos amistosos, eliminatorias continentales o la pelea por el título.

Football Manager actualiza con la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

Ahora, el planificador de plantilla está integrado en el proceso de selección de plantilla y la nueva funcionalidad te permite elegir la plantilla provisional directamente desde esa pantalla.

Estos cambios en la inscripción de plantillas tienen que ver con las adaptaciones de la convocatoria y la preselección nacional, todo diseñado para prepararte al máximo para llegar a la cúspide internacional.

Ahora, la convocatoria es una de las seis cabeceras de la barra de navegación superior. Ahí verás una nueva preselección nacional que funciona más o menos como las preselecciones de los clubes.

En cuanto a la propia preselección nacional, incluye funcionalidades nuevas, como la pantalla de descubrimiento de futbolistas, donde puedes ver claramente el estado de forma con su club de cada futbolista. Al lado, hay una columna en la que se ven perfectamente sus aspiraciones internacionales, que pueden ir de ninguna a la esperanza de estar en el once titular.

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