futbolistas del conjunto de Coapa se lamentan tras la lesión de su compañero.

El portero de la selección de México, Luis Ángel Malagón, se rompió un tendón de Aquiles mientras jugaba con el Club América y se perderá la Copa del Mundo 2026.

El conjunto de Coapa confirmó la lesión y señaló que Luis Ángel Malagón, de 29 años, necesita cirugía, lo que significa que estará fuera cuando México, Estados Unidos y Canadá sean coanfitriones de la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio.

Dios me dará la respuesta: Luis Ángel Malagón ı Foto: Mexsport y Especial

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando por qué. Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”, publicó Luis Malagón en su cuenta oficial de Instagram.

El Dato: Se espera que a finales de esta semana o a principios de la siguiente, Javier Aguirre dé a conocer su lista de convocados para la Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica.

Luis Malagón se lesionó el martes pasado en el primer tiempo de la victoria del América en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Union de Filadelfia de la MLS.

El arquero fue titular con México el año pasado, cuando el Tricolor ganó la Liga de Naciones y la Copa Oro. Recientemente disputaba el puesto con Raúl Rangel, quien ha sido el principal en cinco de los últimos ocho partidos de la selección.

La lesión de Malagón también podría abrir la puerta para el regreso de Guillermo Ochoa, quien tiene 40 años y espera participar en su sexta Copa del Mundo.

La Selección Mexicana de Futbol lanzó un mensaje en el que mostró su apoyo al portero del América, Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y no podrá ser convocado a la Copa del Mundo 2026.

“Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’!”, dijo el Tricolor en redes.

En su momento, otras lesiones impidieron que Luis Ángel Malagón formara parte de la Selección Mexicana en el Preolímpico de Tokio 2020 y más recientemente en la Copa América 2024, certámenes en los que los porteros titulares del Tricolor fueron Guillermo Ochoa y Julio González, de manera respectiva.

Otros contratiempos por lesiones para México incluyen al lateral derecho Rodrigo Huescas (rotura del ligamento cruzado anterior) y al mediocampista Edson Álvarez (cirugía de tobillo).

El entrenador de la selección, Javier Aguirre, dijo el mes pasado: “Sí, estoy ocupado y preocupado porque son varios los lesionados”.

“La selección no depende de un jugador, pero tampoco es para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento. Quien no lo esté o no esté jugando, no puede venir”.

El michoacano recibió varios mensajes de sus compañeros ı Foto: Mexsport y Especial

Luis Ángel Malagón jugó por última vez con la Selección Mexicana el 18 de noviembre del 2025, en la derrota por 2-1 a manos de Paraguay en un partido amistoso realizado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Diversos rumores comienzan a surgir sobre su sustituto.