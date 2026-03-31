En 90 minutos se definen últimos seis boletos para el Mundial 2026

Robson Matheu celebra con la afición boliviana el jueves pasado, en las semifinales, en Monterrey.

Quedan seis lugares para clasificar a la Copa del Mundo 2026. Restan menos de tres meses para que arranque el campeonato más importante del orbe a nivel de selecciones y este martes se definirán a los 48 clasificados, hay que recordar que la cantidad de invitados aumentó para esta edición y pasó de 32 a 48.

En 90 minutos se define el futuro de 12 selecciones. Las ganadoras prepararán las maletas para acudir a la justa veraniega y las otras seis restantes regresarán a casa con la ilusión de esperar otros cuatro años para intentar acudir a un Mundial y representar a su país.

El Dato: Bosnia ha elegido albergar el repechaje en el Estadio Bilino Polje de Zenica, con capacidad para 14 mil espectadores; rodeado de torres de apartamentos con vista al campo.

Hoy se juegan todas las finales, tanto las de UEFA como las Intercontinentales. Bolivia puede regresar a un Mundial después de 32 años, pero antes tendrá que vencer a Irak, en Monterrey.

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“Hemos conseguido 500 entradas más para la gente que llegue de Bolivia. Los boletos ya estaban agotados. Bolivia puede hacer historia después de 32 años”, declaró desde Monterrey el presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Fernando Costa.

La selección sudamericana remontó para vencer 2-1 a Surinam el jueves pasado, lo que avivó más la ilusión de que podrían volver a la Copa Mundial gracias a una selección que en promedio tiene 23 y 24 años y con 50% de la plantilla jugando fuera sobre todo Europa y Asia.

La llave que más le importa a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana es en la que República Checa y Dinamarca se vean las caras. De este duelo saldrá el país que cierre el grupo del Tricolor, en el que también enfrentará a Sudáfrica y a Corea del Sur.

Dinamarca luce como la favorita a llevarse el boleto, pero restan minutos vitales que podrían dar cualquier sorpresa en la eliminatoria.

Si Italia va a clasificarse a su primer Mundial en 12 años, los defensores de la Azzurri tendrán que contener a un delantero al que respetan y conocen bien.

El atacante bosnio de 40 años, Edin Dzeko, ha sido compañero de club de los tres defensores titulares de Italia.

Edin Dzeko jugó con Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori en la Roma de 2015 a 2021. Luego, tras firmar con el Inter de Milán, fue compañero de Alessandro Bastoni en el plantel que alcanzó la final de la Champions en 2023.

El extremo de Italia y del Inter Federico Dimarco habló con Edin Dzeko para felicitarlo después de que Bosnia venciera a Gales en la tanda de penales la semana pasada para preparar la final del repechaje del martes contra el cuatro veces campeón del mundo.

Llegó a 73 goles con su selección con un cabezazo en el segundo tiempo. Con su 1.93 metros de estatura, Dzeko sobresale sobre sus rivales (un aspecto en el que los defensas suelen tener dificultades).

La presión recae sobre Italia, ya que toda una generación no sabe lo que es ver a la Azzurri jugar un Mundial. Su última participación terminó en una derrota ante Uruguay en Brasil 2014, recordada sobre todo por el mordisco de Luis Suárez en el hombro de Giorgio Chiellini.

Basta con preguntarle al extremo derecho Matteo Politano, que ha ganado dos títulos de Italia con el Napoli pero que, a los 32 años, nunca ha jugado un Mundial.

“Todos sabemos por qué estamos jugando. Para mí, y para algunos de los otros jugadores veteranos, probablemente sea nuestra última oportunidad”, expresó Matteo Politano, defensa italiano.

Por otra parte, el entrenador de Irak, Graham Arnold, quedó varado en Fujairah, en la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos, a principios de este mes debido a la guerra en Oriente Medio.

Desde su llegada a México, el equipo ha tenido tiempo de sobra para adaptarse al clima y los jugadores han entrenado sin incidentes. También han podido convivir con niños de escuelas locales que los han visitado durante sus sesiones de entrenamiento para apoyarlos en la final.

“Ha sido fantástico; es un honor absoluto llevar a Irak a esta parte del repechaje tras 40 años y con sólo un partido más por jugar. Tengo confianza”, expresó Graham Arnold.

UEFA │ INTERCONTINENTAL ı Foto: Especial