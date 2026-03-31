¡OFICIAL! República Checa vence a Dinamarca y es el último rival de México en el Mundial 2026

República Checa eliminó a Dinamarca para convertirse en el último rival de México en el Mundial 2026.

República Checa se convirtió en el último rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026, esto después de que derrotar en tanda de penaltis a Dinamarca después de en empate 2-2 en Praga, en una de las finales de los repechajes de Europa. Con ello se unió al Grupo A del evento a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Pavel Sulc desató la euforia de los aficionados locales en la Generali Arena de Praga apenas al minuto 3, cuando abrió el marcador con un fogonazo de derecha y colocado en un tiro de esquina para dejar sin posibilidad a Mads Hermansen, portero del conjunto nórdico.

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Dinamarca emparejó los cartones hasta el segundo tiempo y lo hizo en una jugada a balón parado, cuando Joachim Andersen remató con la cabeza en el área tras un centro de Mikkel Damsgaard al minuto 72.

República Checa y Dinamarca llevan las emociones hasta el final en Praga

Dinamarca cerró mejor el tiempo reglamentario, pero no le alcanzó el envión anímico y el duelo del repechaje europeo ante República Checa se fue a tiempos extra.

La primera ocasión en el alargue fue de los checos al minuto 97 con un disparo de derecha fuera del área de Lukás Cerv. Tres minutos después, al 100′, Ladislav Krejcí le devolvió la ventaja al cuadro checo con un remate raso de zurda a quemarropa. Los daneses reclamaban en el área, pero no hubo tal, y el árbitro dio por buena la anotación de los de casa.

🌍🇨🇿 República Checa 2-1 Dinamarca | Play-Offs UEFA



EN TIEMPO EXTRA LADISLAV KREJCI ESTÁ CONSIGUIENDO LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL



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Dinamarca salió con la urgencia de igualar los cartones en el segundo tiempo suplementario, ante una República Checa cuya zaga se plantó de buena manera en busca de un contraataque.

Pero Kasper Høgh consiguió el tanto del empate para los nórdicos con un vistoso remate de cabeza al minuto 111 tras un centro de Anders Dreyer en un tiro de esquina.

Los daneses se envalentonaron y se lanzaron al frente en busca del gol que evitara la definición por penaltis, el cual no llegó y llegaron los tiros desde los 11 pasos.

¿Cuándo es el juego entre República Checa/Dinamarca y México?

México enfrentará a República Checa/Dinamarca en la fase de grupos del Mundial 2026 el próximo 24 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX.

Se tratará del tercer y último juego de ambas selecciones en la primera ronda del torneo, pues previamente enfrentarán a sus similares de Sudáfrica y Corea del Sur, los otros integrantes del Grupo A del certamen tripartita.

EVG