El Super Bowl se juega otra vez en Las Vegas

En la imagen de archivo del 13 de agosto de 2021 se muestra el logo de la NFL

Super Bowl regresa a Las Vegas en 2029 por segunda vez después de que los propietarios de la NFL votaran otorgarle el gran partido a la capital del juego y el entretenimiento de Estados Unidos.

Que Las Vegas recibiera la sede después de que Kansas City derrotara a San Francisco 25-22 en tiempo extra en febrero de 2024 parecía cuestión de tiempo.

El comisionado Roger Goodell prácticamente dio su visto bueno a esa posibilidad después del primer Super Bowl en una ciudad que la liga evitó durante mucho tiempo por preocupaciones sobre las apuestas deportivas legalizadas.

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“Estamos entusiasmados de llevar el Super Bowl de vuelta a Las Vegas y ofrecerles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mejores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”, afirmó Roger Goodell en un comunicado de prensa.

El Tip: La NFL utilizó oficiales sustitutos durante las primeras tres semanas de la Temporada 2012 y eso derivó en varios errores y decisiones equivocadas al inicio.

El Super Bowl del próximo año se jugará en California por segundo año consecutivo, cuando Inglewood sea la sede. Santa Clara fue el escenario del partido de este año, en el que Seattle venció 29-13 a Nueva Inglaterra.

La NFL seguirá adelante con los planes para contratar y capacitar a árbitros sustitutos en las próximas semanas, debido a que las negociaciones con el sindicato de árbitros no han tenido éxito, según le comentaron a AP dos personas con conocimiento de las conversaciones.

La NFL ha incrementado su oferta a una tasa de crecimiento anual del 6.45% en la compensación dentro de un acuerdo laboral de seis años, pero la NFLRA quiere 10%, más 2.5 millones de dólares por concepto de tarifas de mercadotecnia.

Por otra parte, el director ejecutivo de la NFLRA, Scott Green, que las negociaciones con la liga son similares a las del 2012, cuando un estancamiento derivó en un cierre patronal de 110 días y se utilizaron sustitutos quiere que la compensación esté vinculada al rendimiento, de modo que sólo los oficiales de juego con mejor desempeño de la temporada regular participen.