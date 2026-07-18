Francia vs Inglaterra: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026

Francia e Inglaterra disputan el encuentro por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.

Francia e Inglaterra coinciden en esto: ninguno quería estar jugando este sábado 18 de julio el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Les Bleus se habían erigido como favoritos para coronarse en Norteamérica, mientras que el equipo de la Rosa estuvo cerca de poner fin a una espera de décadas por su primer título mundial desde 1966.

Ambas se quedaron a un partido de sus objetivos finales tras perder en las semifinales. Y en lugar de disputar la final del domingo (Argentina y España jugarán por el título), Inglaterra y Francia se enfrentarán en un encuentro de consolación por el tercer puesto.

Le dernier entraînement en Bleu de Didier Deschamps ! 👀 pic.twitter.com/OdJ6038QJG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

“Ninguno de nosotros quería jugar este partido por el tercer puesto”, declaró el zaguero francés Ibrahima Konate. ”Pero no tenemos opción, hay que jugar. Francia e Inglaterra tienen una gran historia juntas. Y sí, tenemos ganas del partido de mañana, y veremos qué pasa”.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Francia vs Inglaterra?

El partido entre Francia e Inglaterra, duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami. El balón comenzará a rodar en punto de las 15:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

Fecha : Sábado 18 de julio

Hora : 15:00

Estadio : Miami

Transmisión: ViX

Lo que está en juego para Francia e Inglaterra

Aunque el encuentro ofrecerá poco más que victorias morales, podría darle a Thomas Tuchel la oportunidad de recuperar respaldo después de que el entrenador de Inglaterra recibiera críticas generalizadas por sus decisiones tácticas en la derrota 2-1 de los Tres Leones ante Argentina en semifinales.

La estrella francesa Kylian Mbappé también aún tiene la posibilidad de ganar la Bota de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

El delantero del Real Madrid suma ocho goles, empatado con el argentino Lionel Messi en el liderato del torneo. Messi tiene ventaja en el desempate con cuatro asistencias frente a las tres de Mbappé. El inglés Harry Kane y Jude Bellingham también están en la pelea con seis goles cada uno.

El seleccionador francés Didier Deschamps señaló que Mbappé está disponible para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, pero añadió que hará cambios en su alineación habitual.

“Tenemos un partido por el tercer puesto, y hay un deber. Tenemos deberes. Yo tengo deberes, mi cuerpo técnico tiene deberes y los jugadores también. Tenemos la responsabilidad de vestir esta camiseta por todos los franceses que nos están alentando”, señaló Deschamps.

También será el último partido de Deschamps como entrenador de Francia tras 14 años al frente del equipo. Konate comentó que los jugadores franceses quieren brindarle una última victoria al seleccionador.

EVG