Francia vs Inglaterra: ¿Cuándo es el encuentro por el tercer lugar del Mundial 2026?

Lo último de la Copa del Mundo

Después de haber perdido su pase a la gran final Francia e Inglaterra tendrán un último partido en el Mundial 2026 en el que se disputan el tercer lugar del evento deportivo.

Los futbolistas de ambas escuadras van a terminar su participación en la Copa del Mundo con este último juego que se llevará a cabo en Miami en Estados Unidos.

¿Cuándo es el partido por el tercer lugar entre Francia vs Inglaterra?

El partido se llevará a cabo el sábado 18 de julio a las 3:00 pm hora del centro de México.

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¿Dónde ver el partido de Francia Vs Inglaterra?

El juego se transmitirá en la plataforma de streaming de VIX, que es el servicio que transmitió todos los partidos del Mundial durante los más de 30 días que duró el evento deportivo.

Cuándo: 18 de julio

Dónde: Miami

A qué hora: 3:00 pm

Dónde ver: Vix

¿Qué esperar del partido de Francia Vs Inglaterra?

El encuentro promete ser dinámico y con oportunidades para ambos, más allá del trofeo de bronce. Francia buscará imponer su superioridad técnica, mientras Inglaterra intentará capitalizar cualquier bajón motivacional rival. Será un cierre digno para dos potencias europeas.

Francia parte como favorita con alrededor del 57 por ciento de probabilidades de victoria según modelos como Signal, gracias a su mayor profundidad de plantilla y momento de forma general.

Predicciones comunes apuntan a un 2-1 para Les Bleus, con énfasis en transiciones rápidas y el talento individual de Mbappé.

Inglaterra, con Harry Kane y Bellingham como referentes, puede sorprender mediante jugadas a balón parado o momentos de calidad, pero enfrenta el desafío de recuperarse anímicamente tras la semifinal.

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