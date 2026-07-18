¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tiene un nuevo intento por sumar sus primeros puntos con Cadillac en la F1 2026 este domingo 19 de julio, cuando se reanude la temporada del serial con el Gran Premio de Bélgica, en el que el italiano Kimi Antonelli largará desde la primera posición.

La misión para Pérez Mendoza no es nada sencilla, pues saldrá desde el sitio 19 en el Circuito de Spa-Francorchamps, ubicado en la provincia de Lieja. Su coequipero Valtteri Bottas saldrá desde el peldaño 18. El finlandés tampoco registra puntos.

¡Parrilla definida para el domingo en el #BelgianGP! 🇧🇪🏁



Así largarán los pilotos en Spa-Francorchamps. ¿Quién es tu favorito? pic.twitter.com/PniF5xQmKr — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) July 18, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Gran Premio de Bélgica de F1?

El Gran Premio de Bélgica de F1 se celebra este domingo 19 de julio. La carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps arranca a a las 7:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de Sky Sports y F1 TV.

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Fecha : Domingo 19 de julio

Hora : 7:00

Circuito : Spa-Francorchamps

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Kimi Antonelli logra dramática pole position

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, encontró un nuevo nivel de ritmo en su vuelta para superar a Max Verstappen por 0.317 segundos y dedicó la pole position como regalo de cumpleaños a su padre. “Vamos , amigo, vamos”, dijo por la radio.

Por su parte, el británico Lando Norris clasificó con el tercer mejor tiempo, pero una penalización en la parrilla significa que cae 10 puestos. El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, está listo para subir al tercer puesto en la parrilla.

Se trató de la sexta pole position para el Kimi Antonelli en su carrera en la Fórmula 1, la cual comenzó en 2025 con Mercedes. Actualmente lidera la clasificación del campeonato de pilotos con 179 puntos, 25 más que su coequipero George Russell, quien marcha sublíder.

Russell redujo la diferencia con Antonelli a 25 puntos en la clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña después de lo último en una serie de problemas del coche para el italiano, pero de forma constante ha estado por debajo del ritmo de su compañero de equipo, salvo por una victoria en el Gran Premio de Austria el mes pasado.

EVG