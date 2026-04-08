McIlroy busca ganar el Masters en años al hilo

El originario de Irlanda del Norte, ayer, en el campo del Masters de Augusta

En su participación 17 en el Masters, Rory McIlroy por fin ganó la chaqueta verde y alcanzó lo que pensaba que sería la cima de su carrera en el golf. Ha completado los cuatro cetros del Grand Slam en su carrera y tiene una invitación para jugar el Masters durante todo el tiempo que quiera.

Esto debe sentirse como una vuelta olímpica para McIlroy, quien ha estado en Augusta National todo el fin de semana con la mirada puesta en ser el anfitrión de la cena del Club del Masters. Luego podrá pasar a otro pequeño asunto: intentar convertirse en el cuarto jugador en ganar el Masters en años consecutivos.

“Creo que durante los últimos 17 años simplemente estaba ansioso de que empezara el torneo”, comentó Rory McIlroy el martes. “Y este año, no me importaría si el torneo nunca empezara”.

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El Dato: Tiger Woods fue una parte importante de la conversación en el Masters sin siquiera estar en Augusta. Su ausencia provocó cierto grado de críticas por parte de Jason Day.

Eso provocó risas, incluida la suya. Se reunió con los medios en Augusta National (se proyectó un avance de su documental de Prime Video antes de que entrara) por primera vez desde que ganó.

En aquel entonces, comenzó su conferencia de prensa preguntando: “¿De qué vamos a hablar el año que viene?”.

Dijo que las metas han cambiado, pero que él sigue en la pelea y eso es lo principal, ya que mantiene las ganas de seguir haciendo historia y ganando torneos.

“Es completamente diferente”, manifestó McIlroy. “Me siento mucho más relajado. Sé que voy a volver aquí durante muchos años, que voy a disfrutar de los privilegios que reciben aquí los campeones. Eso no me quita motivación para salir ahí, jugar bien e intentar ganar el torneo”.

No espera que sea más fácil que una tarde de domingo alocada, 18 hoyos que en algunos aspectos se parecieron a sus 18 años en el circuito.

6 títulos de Augusta tiene Jack Nicklaus, el máximo ganador

Eso es cierto para todos en el grupo de 91 jugadores. Había un aire frío la mañana del martes que ahora da paso a un pronóstico de clima caluroso y seco. Eso puede convertir al Augusta National en su versión más dura, por muy bonito que se vea con las azaleas y los cornejos en flor.

“Si está duro y rápido, los greens van a ser aún más difíciles de atacar de lo que ya son”, advirtió Bryson DeChambeau.

Scottie Scheffler conoce la experiencia de campeón defensor, tras haber ganado en 2022 y 2024. Prefiere una rutina —alterada ligeramente ahora por llevar consigo a su hijo recién nacido—.

“Defender el título siempre puede ser difícil, pero creo que eso se debe sobre todo a las probabilidades de ganar un torneo en años consecutivos. Creo que eso es extremadamente complicado, especialmente cuando miras estos campeonatos grandes”, señaló Scheffler.

Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02) son los únicos jugadores que han ganado el Masters en años consecutivos.

“Creo que todo es nuevo cuando eres campeón defensor por primera vez aquí”, expresó Scottie Scheffler.

Gary Woodland disputaba los últimos nueve hoyos del Houston Open hace un par de semanas, un torneo que finalmente ganó para asegurar su regreso al Masters, cuando el excampeón del Abierto de Estados Unidos empezó a sentir lo que describió como “hipervigilancia”.

“Luché durante los últimos 10 hoyos, pensando que la gente intentaba matarme”, dijo Woodland.

No es broma. De hecho, todo lo contrario: es una poderosa confesión sobre sus dificultades con la salud mental.