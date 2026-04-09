¿Te acuerdas de Nery Castillo?, reaparece con un polémico mensaje contra un entrenador fallecido

Nery Castillo, jugador de culto del futbol mexicano de los últimos años, revivió una vieja rencilla con el entrenador Mircea Lucescu horas antes que el rumano falleciera en un hospital en Bucarest a los 80 años de edad.

Antes de la muerte del estratega europeo, el exjugador de la Selección Mexicana compartió un mensaje en sus historias de Instagram en donde recordó cuando Mircea Lucescu no lo dejó estar en el funeral de su mamá.

El mensaje de Nery Castillo al entrenador Mircea Lucescu ı Foto: Especial

“Me quedo contento que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasando y que estés a tu lado. A mi no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma, ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien”, dice la historia de Castillo.

¿Qué pasó entre Nery Castillo y Mircea Lucescu?

Nery Castillo coincidió con Mircea Lucescu en Ucrania, cuando jugó para el Shakhtar Donetsk entre 2007 y 2009. En ese tiempo la madre del mexicano enformó gravemente, al punto que estuvo en coma hasta su eventual fallecimiento.

El enojo que Castillo tiene con Lucescu es porque el entrenador rumano no lo dejó estar al lado de su madre en sus últimas horas de vida, ni en su entierro. Una herida que el exfutbolista azteca no ha podido cerrar y de la que ha hablado en varias ocasiones.

“Mi padre me llama desde Uruguay y me dice que mi madre cayó en coma. En esos momentos estaba en Grecia, voy directo a Uruguay el mismo día, un 29 de diciembre y tenía programado regresar a Ucrania el 7 de enero para reanudar los entrenamientos con el Shakhtar”, recordó en su momento Castillo.

El exjugador del Pachuca explica que le pidió a Mircea Lucescu permiso para quedarse más tiempo en Uruguay con su madre, pero el estratega rumano no lo dejó, por lo que tuvo que regresar a Europa para concentrar con el Shakhtar Donetsk.

“Llamo al entrenador y le digo: ‘Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay’. Él se negó. Mi padre me dice; ‘Vete, nada cambia, está en coma’. Voy a Grecia a empacar mis cosas y luego viajo a Ucrania. Cuando estaba yendo al entrenamiento, suena el teléfono y mi padre me dice que mi mamá había fallecido. Era el 8 de enero de 2009”, comentó.

Nery Castillo quedó marcado por no poder estar en la muerte de su mamá y al parecer no pudo perdonar a Mircea Lucescu, quien tampoco le dio permiso de viajar al funeral.

“Le pedí permiso a Lucescu para ir a Uruguay para el funeral. No me dejó. No vi a mi madre en sus últimos momentos ni en el funeral. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral”, indicó.

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