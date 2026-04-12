¿Quién es la esposa de Rory McIlroy, el golfista que ganó en el Masters de Augusta?

Rory McIlroy se llevó de nueva cuenta el trofeo del Masters, por lo que ahora cuenta con su segundo triunfo pese a haber comenzado con nervios este domingo.

El golfista norirlandés acumula su sexto major con tan sólo 36 años de edad portando la chaqueta verde; y ahora es el primer europeo en contar con todos los torneos mayores tal como Jack Nicklaus, Nick Faldo, y Tiger Woods.

McIlroy se ha coronado en el Abierto de Estados Unidos del 2011, el Campeonato de la PGA en 2012 y 2014, el Abierto Británico del 2014, y el Torneo Masters del 2025, por lo que el de este 2026 es su segundo triunfo en dicho torneo de golf.

Rory McIlroy campeón del Masters 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es la esposa de Rory McIlroy?

Pese que en mayo del 2024 habían anunciado su divorcio, la esposa de Rory McIlroy, Erica Stoll y el golfista compartieron que cancelaron su divorcio tan solo un mes después e incluso se encontraban construyendo una casa juntos en Londres.

Alrededor del anuncio del divorcio de McIlroy y Stoll surgieron diversos rumores como posible causa, como una presunta relación amorosa entre el golfista y la reportera de la CBS, Amanda Valionis, pero esta fue desmentida por ambos.

Además de esto, diversos medios comenzaron a cuestionar qué es lo que pasaría con la fortuna de aproximadamente 280 millones de dólares de McIlroy si es que se consumaba el divorcio entre ambos.

Rory McIlroy y Erica Stoll ı Foto: Especial

Erica Stoll es originaria de el pueblo de Irondequoit, Nueva York; y durante su educación secundaria se destacó por ser una gran jugadora de tenis; además, estudió marketing en el Instituto Tecnológico de Rochester.

Trabajó como gerente de oficina y como gerente de operaciones de voluntarios en la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA por sus siglas en inglés), y en 2012 conoció a quien sería su esposo durante la Ryder Cup.

Después de su primer encuentro se hicieron grandes amigos, comenzaron a tener una relación amorosa a finales del 2014, y el 22 de abril del 2017 contrajeron matrimonio en el castillo de Ashford, ubicado en el condado de Mayo, Irlanda.

En agosto del 2020 Stoll dio a luz a su hija Poppy Kennedy McIlroy, y el golfista compartió este emotivo momento por medio de una publicación que realizó en sus redes sociales.

Rory McIlroy y Erica Stoll ı Foto: Especial

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