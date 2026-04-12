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¿Quién es la esposa de Rory McIlroy, el golfista que ganó en el Masters de Augusta?

Se lleva su segundo trofeo del Masters este 2026; su esposa lo ha acompañado durante su trayectoria

¿Quién es la esposa de Rory McIlroy?
¿Quién es la esposa de Rory McIlroy? Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Rory McIlroy se llevó de nueva cuenta el trofeo del Masters, por lo que ahora cuenta con su segundo triunfo pese a haber comenzado con nervios este domingo.

El golfista norirlandés acumula su sexto major con tan sólo 36 años de edad portando la chaqueta verde; y ahora es el primer europeo en contar con todos los torneos mayores tal como Jack Nicklaus, Nick Faldo, y Tiger Woods.

McIlroy se ha coronado en el Abierto de Estados Unidos del 2011, el Campeonato de la PGA en 2012 y 2014, el Abierto Británico del 2014, y el Torneo Masters del 2025, por lo que el de este 2026 es su segundo triunfo en dicho torneo de golf.

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Rory McIlroy campeón del Masters 2026
Rory McIlroy campeón del Masters 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es la esposa de Rory McIlroy?

Pese que en mayo del 2024 habían anunciado su divorcio, la esposa de Rory McIlroy, Erica Stoll y el golfista compartieron que cancelaron su divorcio tan solo un mes después e incluso se encontraban construyendo una casa juntos en Londres.

Alrededor del anuncio del divorcio de McIlroy y Stoll surgieron diversos rumores como posible causa, como una presunta relación amorosa entre el golfista y la reportera de la CBS, Amanda Valionis, pero esta fue desmentida por ambos.

Además de esto, diversos medios comenzaron a cuestionar qué es lo que pasaría con la fortuna de aproximadamente 280 millones de dólares de McIlroy si es que se consumaba el divorcio entre ambos.

Rory McIlroy y Erica Stoll
Rory McIlroy y Erica Stoll ı Foto: Especial

Erica Stoll es originaria de el pueblo de Irondequoit, Nueva York; y durante su educación secundaria se destacó por ser una gran jugadora de tenis; además, estudió marketing en el Instituto Tecnológico de Rochester.

Trabajó como gerente de oficina y como gerente de operaciones de voluntarios en la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA por sus siglas en inglés), y en 2012 conoció a quien sería su esposo durante la Ryder Cup.

Después de su primer encuentro se hicieron grandes amigos, comenzaron a tener una relación amorosa a finales del 2014, y el 22 de abril del 2017 contrajeron matrimonio en el castillo de Ashford, ubicado en el condado de Mayo, Irlanda.

En agosto del 2020 Stoll dio a luz a su hija Poppy Kennedy McIlroy, y el golfista compartió este emotivo momento por medio de una publicación que realizó en sus redes sociales.

Rory McIlroy y Erica Stoll
Rory McIlroy y Erica Stoll ı Foto: Especial

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