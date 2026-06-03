¿Cuál es el destino de André Jardine tras salir inesperadamente del América?

André Jardine dio malas noticias a la afición del América de cara a la vuelta de cuartos de final contra Pumas.

Se hizo oficial. André Jardine dejó de ser entrenador del América después de tres años y conseguir seis títulos. Su futuro aún es incierto y ni él ni la directiva han dado a conocer qué pasará.

Hace unos meses se dio a conocer que su auxiliar técnico Paulo Víctor tomó la decisión de regresar a Brasil para hacerse cargo de la Sub-23 y ese sería un duro golpe para el ex timonel azulcrema, ya que era su mano derecha.

Diversos rumores surgen tras su salida del América, pero hasta el momento lo único que ha hecho la directiva azulcrema es agradecerle por todo lo que lograron juntos y ser el único club tricampeón en la historia del futbol mexicano.

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“El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX”, se puede leer en el comunicado.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Guillermo Almada su posible sucesor en el banquillo

Sin conocerse a ciencia cierta el futuro de André Jardine o qué pasó entre eol entrenador y la directiva, quien se apunta para llegar a las Águilas es el uruguayo Guillermo Almada.

El charrúa salió campeón del futbol mexicano con Pachuca y con Santos llegó a una final que terminó perdiendo ante el Cruz Azul.

Su manera de trabajar es del gusto de las directivas por explotar la cantera de cada club, pero también se rumora que es una persona complicada con las estrellas de los equipos, ya que no los deja hacer lo que quieran.