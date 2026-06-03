Guillermo Almada sería el principal candidato para llegar al América, tras salida de André Jardine

En las últimas horas la Liga MX se sacudió con la noticia de la salida oficial de André Jardine del América, dejando su lugar a un viejo conocido como lo es Guillermo Almada.

Las Águilas le dieron las gracias a Jardine como estratega del primer equipo con un comunicado en redes sociales y al mismo tiempo reportes de medios señalan que Almada ya ha sido contactado por la directiva azulcrema.

El conjunto de Coapa ya habría contactado a Almada, quien es el candidato uno. Se informa que lo que separa al entrenador de asumir en América es una diferencia en el sueldo anual.

Guillermo Almada le presentó su renuncia al Club Pachuca. ı Foto: Mexsport

Almada, un viejo conocido en la Liga MX

Guillermo Almada es un entrenador probado y con experiencia en la Liga MX. Fue campeón en el futbol mexicano con el Pachuca en 2022, mismo año en el que conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf, el título que le faltó ganar a Jardine con el América.

Almada también sumó el trofeo Derbi de las América de la FIFA y la Copa Challenger de la FIFA, ambos en la Copa Intercontinental, en donde llegaron a la final, misma que perdió ante Real Madrid.

Jardine se va con seis títulos en tres años, incluido un tricampeonato de Liga MX

A pesar de ser tricampeón de la Liga MX, de haber ganado seis títulos en sus tres años al frente del club, la directiva se cansó del entrenador brasileño.

Guillermo Almada, técnico del Pachuca, celebra las dos conquistas de los Tuzos en la Copa Intercontinental ı Foto: X del Pachuca

André Jardine ganó la Liga MX con el América en sus primeros tres torneos al frente del club, del Apertura 2023 al Apertura 2024, y en el cuarto, el Clausura 2025, llevó a la final a los azulcremas, que esa vez cayeron a manos del Toluca.

Con el brasileño en el timón, las Águilas también ganaron el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, una de las épocas más brillantes en los últimos años en el equipo milloneta.

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