Inglaterra vs. Croacia: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

El AT&T Stadium será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos: Inglaterra vs. Croacia.

Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles 17 de junio en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Mundial 2026.

“El conjunto de la Rosa” llega como una de las candidatas al título, mientras que Croacia busca prolongar una era dorada que la llevó a disputar la final de Rusia 2018 y las semifinales de Qatar 2022.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Inglaterra vs. Croacia

El encuentro reúne a dos selecciones acostumbradas a competir en las últimas instancias de los grandes torneos.

El duelo del Grupo L se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y podrá verse en México a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Día: Miércoles 17 de junio

Hora: 14:00 horas

Transmisión: VIX, Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Para este encuentro, Inglaterra anunció la baja de Tino Livramento, quien sufrió una lesión en el tendón que lo dejó fuera del Mundial; su lugar lo tomará Trevoh Chalobah (del Chelsea).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔. Tino Livramento tiene una lesión en el tendón y ha sido desafectado de la Selección, perdiéndose el Mundial 2026. ❌



En su lugar, Trevoh Chalobah, del Chelsea, ha sido llamado para reemplazar al lateral. ✅ pic.twitter.com/EXnm7kCFnj — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 16, 2026

Posibles alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordony y Harry Kane.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić; Mario Pašalić, Ivan Perišićy Ante Budimir.

Inglaterra busca iniciar con autoridad su camino mundialista

La selección dirigida por Thomas Tuchel aterriza en la Copa del Mundo con una de las plantillas más talentosas del torneo. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice encabezan un equipo que tiene como objetivo terminar con una sequía mundialista que se extiende desde 1966.

Los ingleses cerraron su preparación con victorias sobre Nueva Zelanda y Costa Rica, aunque todavía existe la sensación de que el equipo puede ofrecer una versión mucho más dominante. Aun así, el potencial individual y colectivo de Inglaterra la coloca entre las principales aspirantes a conquistar el trofeo.

Croacia quiere volver a desafiar los pronósticos

Si hay una selección que ha demostrado saber competir en los escenarios más exigentes, esa es Croacia. Los balcánicos fueron subcampeones en Rusia 2018 y alcanzaron las semifinales en Qatar 2022, consolidándose como una de las selecciones más consistentes del futbol internacional.

El equipo dirigido por Zlatko Dalić mantiene la experiencia de Luka Modrić, Ivan Perišić y Mateo Kovačić, pero también incorpora a una nueva generación liderada por Joško Gvardiol, Josip Stanišić y Petar Sučić. La combinación entre experiencia y juventud mantiene viva la ilusión croata de protagonizar otra gran actuación mundialista.

Un antecedente que Inglaterra no olvida

Cada vez que ambas selecciones se enfrentan en un gran torneo, inevitablemente aparece el recuerdo de las semifinales de Rusia 2018. En aquella ocasión, Inglaterra tomó ventaja tempranera, pero Croacia reaccionó para imponerse 2-1 gracias a los goles de Ivan Perišić y Mario Mandžukić.

Aquel triunfo llevó a los croatas a disputar la primera final mundialista de su historia y dejó una herida abierta en el futbol inglés. Ocho años después, los europeos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo con cuentas pendientes y objetivos muy ambiciosos.

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