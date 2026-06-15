Austria vs. Jordania: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo J de la Copa del Mundo 2026

Austria y Jordania debutan en el Grupo J con la obligación de sumar ante la presencia de Argentina en el sector.

Austria y Jordania debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026 cuando se enfrenten en la primera jornada del Grupo J. El encuentro se disputará en el San Francisco Bay Arena y podrá seguirse en México a través de ViX.

Para Austria representa el regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, mientras que los asiáticos vivirán la primera participación mundialista de su historia.

Ambas selecciones saben que sumar puntos desde el arranque será fundamental. Comparten grupo con Argentina y Argelia, por lo que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Austria vuelve al Mundial con gran ilusión

La selección dirigida por Ralf Rangnick llega como favorita gracias a una base consolidada de futbolistas que compiten en las principales ligas europeas. El conjunto austriaco logró una clasificación destacada y ha encontrado una identidad basada en la presión alta, la intensidad física y las transiciones rápidas.

La experiencia de jugadores como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic se combina con una nueva generación que ha permitido a Austria volver a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998. Los europeos consideran este debut una oportunidad ideal para dar el primer paso rumbo a la siguiente ronda.

Jordania busca hacer historia en su debut

El conjunto jordano protagoniza una de las grandes historias del Mundial 2026. Después de años de crecimiento en Asia, logró clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y ahora intentará competir de tú a tú frente a selecciones con mayor tradición internacional.

Sin embargo, la preparación dejó algunas dudas. Jordania no ha conseguido una victoria desde diciembre y sus últimos amistosos evidenciaron diferencias tácticas entre el seleccionador Jamal Sellami y su principal figura, Mousa Al-Tamari. Aun así, el equipo confía en su disciplina defensiva y en la velocidad de sus atacantes para sorprender.

Austria y Jordania abren una batalla clave en el Grupo J

Uno de los aspectos más interesantes del encuentro será el contraste de estilos. Rangnick es considerado uno de los máximos exponentes del “gegenpressing”, un modelo basado en recuperar el balón inmediatamente después de perderlo y atacar con rapidez.

Jordania, por su parte, ha debatido durante las últimas semanas si adelantar líneas para presionar o mantenerse replegado para explotar los contragolpes. Esa decisión podría ser determinante frente a una Austria acostumbrada a imponer un ritmo muy alto desde el primer minuto.

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