Davies es duda; Canadá busca primera victoria en la justa

Las selecciones de Canadá y Qatar vienen de hacer historia en sus debuts dentro de la Copa del Mundo 2026. Ambos ganaron un punto por primera vez en la justa gracias a goles agónicos. Tendrán la oportunidad de obtener su primera victoria al medirse en Vancouver.

Cuando la fiesta canadiense de su Mundial en casa parecía estropeada, Cyle Larin anotó a los 78 minutos para salvar el empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina. Los Alces arañaron así su primer punto en un Mundial tras perder todos sus tres partidos en México 1986 y luego en Qatar 2022, anotando apenas un gol en esas dos participaciones.

El Tip: La Hoja de Maple cuenta con tres participaciones: México 1986, Qatar 2022 y la edición de 2026.

Ese solitario gol fue obra del zaguero izquierdo Alphonso Davies. Pero el jugador del Bayern Múnich se perdió el encuentro contra Bosnia por una lesión muscular sufrida a comienzos de mayo y se ha entrenado con mucha precaución. A pesar de constantes evoluciones, el malestar reaparece y merma al regreso del gran capitán canadiense.

Davies se lesionó en la eliminación del Bayern en la Champions, ante el PSG. Davies no juega con Canadá desde marzo de 2025, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior.

El lateral, quien suma 15 goles en 58 partidos con la casaca roja, sigue entrenando con limitaciones y será decisión del entrenador Jesse Marsch si tiene minutos o no en Vancouver ante el combinado asiático.

Por su parte, Qatar viene de sorprender a la favorita del sector, Suiza. El autogol de Miro Muheim en el cuarto minuto del tiempo añadido decretó el empate 1-1. Como anfitriones hace cuatro años, los qataríes perdieron cada uno de sus tres partidos de la fase de grupos.

En el único antecedente histórico entre canadienses y qataríes, es el conjunto americano el que salió airoso. Los de la Hoja de Maple vencieron 2-0 a Los Marrones en un Amistoso Internacional antes de la Copa del Mundo 2022.

“Sabemos que el grupo está totalmente abierto. Obviamente estamos mirando la tabla; los dos primeros equipos avanzan, queremos ser uno de esos dos primeros. Así que el grupo sigue muy abierto. Cada partido va a ser difícil. Qatar va a ser muy difícil y, obviamente, Suiza para cerrar el grupo, así que buscamos dos victorias”, dijo en un entrenamiento el defensor canadiense Joel Waterman.

En el otro duelo, Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan con el amargo sabor de haber dejado escapar tres puntos que parecían seguros. Saben bien que empatar o perder en el segundo cotejo del certamen comprometería mucho su clasificación.

En Bosnia, se anticipa que el seleccionador Sergej Barbarez repita en el ataque con Jovo Lukic. En lista de espera está Edin Dzeko, el goleador histórico con 73 tantos, y ávido de jugar la Copa.

A evitar la eliminación prematura

La actividad en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 no se detiene y luego de debutar en el certamen en ciudades mexicanas, Chequia y Sudáfrica se trasladan a Estados Unidos para enfrentarse en un duelo que puede sellar su eliminación o arrojar un rayo de esperanza.

Los sudafricanos fueron ampliamente superados por México en un partido en el que acabaron con nueve hombres, por dos expulsiones. Otra derrota y se despiden del certamen. De acuerdo con la FIFA, “los anfitriones de 2010 quedarán eliminados si: Chequia pierde, y la república de Corea no cae ante México”.

Los checos no supieron preservar una ventaja inicial y cayeron ante los coreanos, en Guadalajara. El combinado europeo quedará eliminado si pierde ante los africanos, y el Tricolor evita la derrota frente a los Tigres Asiáticos.

Se esperan reajustes en ambos equipos. Los checos necesitan encontrar socios para el atacante Patrick Schick, quien no se ha estrenado en la justa tripartita. Sudáfrica, por su lado, tendrá que modificar el mediocampo: Themba Zwane y Siphephelo Yaya Sithole vieron la roja directa en el debut.

Será matar o morir para los equipos, que demostraron que en en la Copa del Mundo una derrota puede condicionar tu estancia, pero que el segundo juego de la fase de grupos es el que termina por definir tus aspiraciones reales en el certamen. Los equipos chocan en el Estadio de Atlanta, en Georgia.

Sudáfrica se enfrenta a Corea del Sur en el último juego de la primera fase; mientras que Chequia se mide a la Selección Nacional de México en la CDMX.