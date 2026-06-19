Estados Unidos, a confirmar su buen inicio ante Australia

Jugadores de Estados Unidos celebran uno de los goles, el viernes pasado.

El debut de uno de los tres anfitriones del Mundial no pudo ser mejor. El 4-1 contra Paraguay fue la victoria más abultada en la historia de la selección estadounidense en los Mundiales y todo el país empezó a vibrar con algo grande.

Enfrentar a Australia, que viene de vencer 2-0 a Turquía, pondrá a prueba si lo de Estados Unidos fue un espejismo.

Resta por ver si podrán contar conChristian Pulisic, en duda por una dolencia en la pantorrilla izquierda. El volante ofensivo fue sacado al descanso del partido contra Paraguay y se entrenó diferenciado durante la semana.

TE RECOMENDAMOS: Pasa México a siguiente ronda como líder Vamos por más

El Dato: EU fue semifinalista en el Mundial de Uruguay 1930. Fue goleado 6-1 por Argentina, que perdió el duelo por el título contra los anfitriones.

Estadounidenses y australianos se las traen previo a este encuentro por el Grupo D. El mediocampista estadounidense Sebastia Berhalter anticipa un áspero duelo al recordar la victoria 2-1 en un amistoso en octubre pasado contra Australia. Berhalter también mencionó la reprimenda del técnico Mauricio Pochettino en el descanso, instándoles a hacerse respetar ante un rival que estaba repartiendo entradas fuertes.

A Berhalter le quedó grabada la frase pronunciada por el argentino Pochettino: “Somos estadounidenses. No nos dejamos joder”.

Los Socceroos solamente tienen una victoria en cuatro choques ante el equipo de Las Barras y Las Estrellas, misma que ocurrió precisamente en el primer duelo entre ambos, un amistoso realizado el 13 de junio de 1992 (1-0).

Pulisic fue titular en la victoria 4-1 de la semana pasada sobre Paraguay, pero salió al descanso tras sentir rigidez por una lesión de pantorrilla sufrida en un entrenamiento. No se ejercitó con sus compañeros en su base del condado de Orange, ni tampoco lo hizo el jueves por la mañana en el Husky Soccer Stadium, en el campus de la Universidad de Washington.

7 asistencias a Mundiales tiene Australia

El extremo del Milan se unió a sus compañeros de Estados Unidos para una conversación, formados en círculo, previo al calentamiento, con una manga de compresión en la pantorrilla.

“Sé que de verdad quiere estar, y está haciendo todo lo que puede, y el cuerpo técnico también está haciendo todo lo que puede”, manifestó McKennie. “Pero ésa es otra pregunta que es mejor hacérsela a él que a mí”.

Pulisic, de 27 años, es el jugador de Estados Unidos con más logros. Ayudó a provocar un autogol de Paraguay en los primeros minutos del duelo del viernes pasado y dio la asistencia en el primero de los dos goles de Folarin Balogun.

Su ausencia podría perjudicar a un equipo que llega tras su exhibición más goleadora en un Mundial y con un buen impulso. El mediocampista Cristian Roldan señaló que el equipo es consciente de la expectación que genera y espera capitalizarla.

“Lo que me entusiasma es que todo el mundo, toda la nación está apoyándonos”, expresó Roldan.

Las alternativas más probables parecen ser Brenden Aaronson, un extremo que sumó cuatro goles y cinco asistencias con Leeds la temporada pasada, y el delantero del Marsella Tim Weah, que puede influir en un partido con su velocidad por las bandas.

Por su parte, el Levi’s Stadium de los 49ers de San Francisco recibirá a dos equipos ya con la soga en el cuello.

Pero la interpretación de las derrotas tiene contrastes. Al retornar por primera vez en 24 años, los turcos pagaron caro su pésima eficacia y sufrir al contragolpe. De vuelta desde Sudáfrica 2010, Paraguay fue un desastre.

Lo más decepcionante de la Albirroja fue el desplome de su defensa, la fortaleza del equipo. Las críticas se hicieron sentir, apuntándole a los jugadores y al técnico Gustavo Alfaro.

Siempre filoso, el retirado arquero José Luis Chilavert afirmó que “hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”.

“Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival. Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”, añadió el guardameta histórico de los guaraníes.