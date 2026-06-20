Afición mexicana juega con un fan lanzándolo como si fuera pelota de voleibol en un Fan Fest (VIDEO)

El Mundial 2026 se ha vivido como una completa fiesta en México y los fans mexicanos han dejado momentos únicos durante el torneo que quedarán en la memoria de la fanaticada. En esta ocasión se volvió viral un video en el que la afición juega voleibol, pero en lugar de lanzar la pelota, avientan a otros fanáticos.

Los asistentes al FIFA Fan Fest de Guadalajara armaron una barrera de vasos, hicieron dos equipos, cargaron a las personas y las empezaron a lanzar de un lado a otro. En la publicación que circula en internet comienzan a llamar a este juego como “Lanzamiento de Compa” y bromean en que pueda ser un deporte olímpico.

El Comité Olímpico Internacional ya está considerando seriamente incluir el ""Lanzamiento de Compa" para los siguientes eventos...😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/V0zQaE26jE — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) June 20, 2026

El Mundial 2026 en México es diferente a las otras dos sedes

Los FIFA Fan Fest en México se han llenado en los días que juega México o alguna selección favorita al título. En estos lugares el Mundial 2026 se vive diferente y más en nuestro país con el tremendo ambiente que pone la fanaticada azteca.

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Desde el día uno se han viralizado los momentos más chuscos que han ocurrido en el Fan Fest, como los extranjeros besándose con los locales, el famoso “quiere volar”, los fans saltando las torres de vasos en Monterrey y las porras que se han hecho famosas y que han llegado a otras aficiones como la de Japón.

Los fans extranjeros que no consiguieron entradas para ver a su selección en el estadio han optado por ir al Fan Fest para vivir la emoción de la Copa del Mundo junto a los aficionados mexicanos, que siempre ponen la fiesta en cualquier lugar al que asisten.

DCO