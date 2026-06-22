Argelia remonta para vencer a Jordania y mantener las esperanzas de avanzar de ronda en el Mundial 2026

Una acción del Argelia vs Jordania, de la Copa del Mundo 2026

Argelia vino de atrás para vencer 2-1 a Jordania en la segunda fecha de la fase de grupos de la J de la Copa del Mundo 2026 y así llegar a tres puntos, manteniendo vivas las esperanzas de entrar a los 16vos de final del torneo como uno de los mejores terceros lugares.

Los Zorros del Desierto perdían desde el 36′ cuando Nizar Al-Rashdan puso en ventaja a los jordanos, pero Nadhir Benbouali y Amine Gouiri al 69′ y 82′, respectivamente, encontraron los tantos para doblegar a Los Bravos.

La Selección de Jordania se encuentra disputando su primer Mundial y estuvieron cerca de sumar su primer punto, para unirse a Cabo Verde como los equipos sensación del torneo. Pero no lograron mantener la ventaja para un empate que pudo ser histórico.

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El cuadro argelino se vio sorprendido por el tanto en contra, pero jamás bajaron los brazos y buscaron el empate en todo momento. Durante el primer tiempo no consiguieron hacer daño, pero dejaban señales que estaban en el camino correcto. En la segunda parte no perdonaron.

Aunque tardaron, el balón parado fue la llave para llevarse los tres puntos. Ambos goles llegaron desde el tiro de esquina, una de las debilidades de Jordania. Ambas anotaciones desde el mismo lado y casi de la misma manufactura.

Desde la punta derecha llegaron los dos centros para darle vuelta al marcador. Primero Nadhir Benbouali se levantó entre dos defensores para vencer al portero jordano y darle esperanza al seleccionado africano, que perdió su primer juego.

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