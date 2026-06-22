Ella es Silvia Carrión, la esposa de Javier Aguirre

Silvia Carrión, esposa de Javier Aguirre (director técnico de la Selección Mexicana), es una psicóloga y consultora mexicana que se dedica al desarrollo organizacional y a la consultoría intercultural. Es la madre de los tres hijos del Vasco, cuyos nombres son Mikel, Iñaki y Ander.

Es considerada una pieza fundamental en la vida del actual estratega del Tricolor, pues ha estado cerca de él durante muchos años. Ha vivido en 14 ciudades de siete países junto con el exfutbolista, a quien ha acompañado en todas las aventuras y lugares a los que lo ha llevado el balompié.

¿A qué se dedica Silvia Carrión, la esposa de Javier Aguirre?

Silvia Carrión trabaja en el acompañamiento de procesos de cambio empresarial y gestión del compromiso de empleados mediante firmas como Happy Change Management.

Debido a la carrera de Javier Aguirre, la psicóloga ha adaptado su profesión a un entorno global, lo que la ha llevado a especializarse en consultoría transcultural con la experiencia que le da haber vivido en varios países.

Javier Aguirre y Silvia Carrión tienen más de 40 años casados, de acuerdo con reportes de otros medios nacionales. La también consultora ha sido un gran apoyo para el exjugador, quien actualmente dirige por tercera vez en una Copa del Mundo, luego de que también estuvo al frente de la Selección Mexicana en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

¿Cuándo comenzó la trayectoria de Javier Aguirre como entrenador?

Javier Aguirre cumple este 2026 tres décadas exactas de haber comenzado su trayectoria en los banquillos, misma que inició en el timón del Atlante, club al que dirigió solamente durante 11 juegos en 1996.

Pachuca y Monterrey son los otros clubes de la Liga MX a los que ha dirigido el Vasco, cuya mayor parte de su experiencia ha sido en España, donde ha estado al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

EVG