Hincha de Uruguay pidió matrimonio en el Mundial y Cabo Verde empató en plena celebración (VIDEO)

En una de las escenas que se volvió viral durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, un aficionado charrúa le pidió matrimonio a su pareja en las tribunas, pero Cabo Verde arruinó el momento con su primer gol en la historia de los Mundiales.

El hincha uruguayo pidió matrimonio a su pareja y ella aceptó. Los aficionados que los rodeaban celebraron, pero en cuestión de segundos la felicidad se derrumbó, pues Hélio Varela anotó el empate 2-2, que selló un amargo resultado para la Celeste.

El momento se ha hecho viral en redes sociales, pues es curioso que en el momento justo de la pedida de matrimonio llegó el empate del equipo africano, que se encuentra debutando en una Copa del Mundo y está invicto al igualar con dos campeones del torneo como lo son España y Uruguay.

Le pidió matrimonio en pleno partido de Uruguay 🇺🇾.



Y justo llegó el empate de Cabo Verde 🇨🇻.pic.twitter.com/tE53QdJZwx — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 22, 2026

Cabo Verde rescata empate ante Uruguay

En un partido de alta intensidad, Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 dentro del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, resultado que compromete el pase a dieciseisavos de final de los Celestes. Los Tiburones Azules están invictos en su primera participación en el torneo.

Kevin Pina, del Krasnodar de la Liga Premier de Rusia, ilusionó a todo su país con su golazo al minuto 21′. De pierna derecha impactó el balón en un tiro libre y de más de 25 metros de distancia marcó el primer tanto de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

Como ha sido con la selección que comanda Marcelo Bielsa, tuvieron que remar en contra y buscar desde atrás el empate. Al igual que en el debut mundialista ante Arabia Saudita, el hombre que puso a la Celeste en el duelo fue Maximiliano Araújo.

Los pupilos del Loco Bielsa tuvieron el control del partido después del empate. Aprovecharon bien su envión anímico al darle vuelta al marcador al 45′+6′ gracias a un tanto de Agustín Canobbio, quien se anticipó a un defensor rival dentro del área para empujar el balón.

Hélio Varela emparejó los cartones, aunque contó con muchísima ayuda de Uruguay, pues el portero charrúa, Fernando Muslera, tuvo uno de los grandes errores que se ha visto a un portero en el campeonato.

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