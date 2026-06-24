El tricolor busca los 9 puntos por primera vez en la historia

México se verá las caras con Chequia en su último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, un compromiso que puede ser histórico para la Selección Nacional si logra sacar un resultado positivo frente a la escuadra europea. Podría ser la primera vez que el Tricolor finalice con nueve puntos de nueve posibles, así que, a pesar de que ya tienen su pase amarrado para los dieciseisavos de final, la escuadra de Javier Aguirre juega para conseguir un hito que puede ser recordado por varias generaciones de nuestro país.

Con sus dos victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur en las primeras dos jornadas sumaron seis unidades y abrieron la puerta para conseguir el paso perfecto, lograron meterse a la ronda de eliminación de forma directa y ya esperan a su rival, que será el mejor tercer lugar del Grupo C, E, F, H o I. Una victoria ante Chequia podría evitar que México se enfrente a una selección del sector H, donde se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

24 partidos tiene el Azteca en Mundiales

La mejor cosecha de unidades de la Selección Mexicana ha ocurrido en dos ediciones, Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, cuando la escuadra nacional sumó siete puntos en sus tres encuentros para clasificar en primer y segundo lugar, respectivamente.

México tardó cuatro ediciones de la Copa del Mundo para sumar su primera unidad en su historia; fue hasta Suecia 1958 cuando empató uno de sus tres partidos y culminó su participación con un punto en su cuenta.

47 goles suma Raúl Jiménez con México

Después de la espectacular atajada que realizó para preservar la victoria ante los surcoreanos en Guadalajara, parecería insensato sentar a Raúl Rangel y poner en el arco a Memo Ochoa. Quizá Aguirre decida hacerlo para que sume minutos en una cuarta Copa del Mundo y como recompensa por ser uno de los líderes del vestuario.

Adicionalmente, Ochoa ha dicho que después de esta edición se retirará del equipo nacional y usarlo sería darle una despedida emotiva ante su público en el Estadio Azteca. Después de asistir a Alemania 2006 como reserva, Ochoa se perfilaba para ser titular en Sudáfrica 2010 y Aguirre optó, de última hora, por Óscar Pérez. El ahora arquero de 40 años fue titular hasta Brasil 2014, donde tuvo una actuación histórica frente a Brasil, y después en Rusia 2018, edición en la que atajó un penal a Robert Lewandowski, y en Qatar 2022.

Poner a Ochoa no es bien visto por todos. Aficionados en redes sociales se oponen, lo mismo que algunos analistas, como el exjugador argentino Jorge Valdano, quien piensa que “un Mundial no es un lugar para hacer diplomacia”.

El encuentro ante Chequia podría servir para darle la titularidad al delantero Santiago Gimenez, quien, de acuerdo con Javier Aguirre, ya se recuperó por completo de la cirugía de tobillo derecho a la que fue sometido en diciembre del año pasado y por la que se perdió la mayor parte de la temporada con el AC Milan de Italia.

El ariete de 25 años debutó en el certamen de la FIFA al ingresar de cambio a los 80 minutos del encuentro ante los surcoreanos y tuvo pocas oportunidades para mostrar su capacidad goleadora porque los mexicanos fueron dominados en el tramo final.

Además de darle más rodaje al delantero rossoneri, su titularidad le otorgaría minutos de descanso a Raúl Jiménez, de 35 años, de cara al encuentro de los dieciseisavos de final, que será el martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor buscará el ansiado quinto partido para jugar los octavos en casa.

El cuadro Tricolor ha culminado en cuatro ocasiones en lo más alto de su grupo: México 1986, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Norteamérica 2026; en las últimas dos culiminó su participación en los octavos de final y en el torneo en el que México fue anfitrión por segunda ocasión en la historia fue eliminado en los cuartos de final a manos de Alemania Federal.

Javier Aguirre puede presumir que es el entrenador que ha clasificado a la Selección Mexicana en dos ocasiones como líder; lo hizo cuando recibió su primera oportunidad en el banquillo nacional en 2002 y en su tercera aparición este año en el certamen tripartita.

Aunque en territorio azteca no convence el funcionamiento del conjunto nacional, en el extranjero ven a nuestra escuadra como un rival complicado, al no tener goles en contra aún y continuar invictos en el certamen con dos victorias consecutivas.

Con la tercera jornada en la puerta, durante el transcurso de la misma se conocerá al rival del equipo mexicano en la ronda de 32 equipos. Hay 495 combinaciones para definir al sinodal de los aztecas en la siguiente ronda.

El líder del Grupo A aseguró jugar en el Estadio Azteca su partido de dieciseisavos de final y un posible encuentro de octavos de final, el cual podría ser ante una potencia como Inglaterra, Portugal, Colombia o Croacia, aunque aún falta por conocer los cruces que se irán definiendo conforme pasen los partidos de la última fecha.

En busca del pase a dieciseisavos

El aumento a 48 selecciones para esta edición de la Copa del Mundo benefició a algunos países que nunca habían clasificado a un Mundial. También está ayudando a algunas confederaciones que en su trayectoria no han disputado la fase de eliminatorias del torneo de la FIFA; éste es el caso de Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

Las tres selecciones que conforman el Grupo B del certamen internacional llegan a la última jornada con posibilidades de meterse a los dieciseisavos de final por primera ocasión en su historia. La Hoja de Maple lleva ventaja al sumar cuatro unidades tras un empate ante Bosnia y Herzegovina y una victoria apabullante frente a Qatar por marcador de 6-0.

La escuadra europea junto al conjunto de Medio Oriente se juegan su pase a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares de la competencia. El que resulte ganador de este encuentro llegaría a cuatro unidades en la clasificación y podría acariciar su boleto a la siguiente ronda, aunque un empate mermaría las posibilidades de ambas escuadras.

Canadá se verá las caras con Suiza, el único equipo del Grupo B que sabe lo que es avanzar de la fase de grupos. Los suizos han conseguido este hito en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014, Alemania 2006, Estados Unidos 1994, Suiza 1954 y Francia 1938, aunque en todas estas ediciones fueron eliminados en su primer partido de de segunda ronda.

Canadá está logrando historia; es la primera vez que son anfitriones y ya lograron su primera victoria en una Copa del Mundo.Por Diego Chávez