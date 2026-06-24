Marruecos, por su tercera vez a la siguiente ronda

EL CUADRO africano se convirtió en un rival complicado tras su actuación en Qatar 2022, edición en la que demostró tener una generación dorada de jugadores tras alcanzar las semifinales del certamen, aunque cayó eliminado a manos de Francia a un paso de la gran final.

Fue la segunda ocasión en la que el cuadro africano alcanzó las eliminatorias en el torneo de la FIFA; la primera vez ocurrió en México 1986, cuando jugaron los octavos de final y Alemania Occidental terminó con el sueño marroquí con un gol de Lothar Matthäus en el segundo tiempo.

El Dato: Haití ha disputado dos ediciones del Mundial y en ambas no ha podido sumar un punto a su favor. Acumula cinco derrotas consecutivas.

Este año, la selección que comanda Mohamed Ouahbi puede terminar de nuevo la fase de grupos invicta por segunda edición consecutiva, como ocurrió hace cuatro años, cuando empató con Croacia y derrotó a Bélgica y Canadá para terminar con siete puntos en lo más alto de su sector. Esto puede volver a suceder en Norteamérica 2026 si los Leones del Atlas logran un resultado positivo frente a Haití en la última jornada del certamen internacional.

Los marroquíes están empatados con Brasil en unidades, pero la Verdeamarela tiene mejor diferencia de goles, así que en caso de culminar con los mismos puntos tras la última jornada, el equipo de Carlo Ancelotti terminaría como líder del Grupo C. La escuadra centroamericana tiene que vencer a Escocia, que sólo ha permitido un gol en lo que va de la competencia y también busca dar el batacazo contra los brasileños para avanzar como primer o segundo puesto de su sector si suma tres puntos a su cuenta.

7 victorias tiene Marruecos en Mundiales

Brasil quiere volver a figurar en el plano internacional y, con una generación comandada por Vinícius Jr., busca aumentar una estrella a su escudo, aunque su juego de dieciseisavos de final podría ser frente a una potencia como Países Bajos o Japón, dependiendo de los resultados de estas escuadras en la última fecha de la Copa del Mundo.

Con su capitán Achraf Hakimi y sus estrellas Brahim Díaz, Ismael Saibari, Noussair Mazraoui y Ayoub El Kaabi, Marruecos tiene que golear a Haití para superar a la Canarinha en diferencia de tantos y esperar que Escocia realice su trabajo frente a los sudamericanos.

El que termine como segundo lugar del Grupo C tendrá que visitar la cancha del Estadio Monterrey el 29 de junio para su juego de dieciseisavos de final, ya sea frente a la Naranja Mecánica de Ronald Koeman o los Samuráis Azules. Este compromiso marcará el final de la participación del Gigante de Acero como sede del Mundial 2026.

El recinto ubicado en el norte del país albergó el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo, que fue entre Japón y Túnez. En la cancha del Estadio BBVA también se presentó Suecia y hoy recibe a Sudáfrica y a Corea del Sur en la última fecha.