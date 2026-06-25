Japón y Suecia empatan en la última jornada y ambos clasifican a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Japón y Suecia protagonizaron un encuentro reñido en la cancha del Estadio Dallas. Los Samuráis Azules abrieron el tablero en el arranque del segundo tiempo, pero los suecos no tardaron en igualar el marcador para avanzar como uno de los mejores terceros lugares a la ronda de dieciseisavos de final. El marcador culminó 1-1 tras los 90 minutos.

El primer tiempo estuvo trabado en el medio campo y las selecciones no encontraban la forma de hacerle daño al rival; es por eso que la paridad se mantuvo durante los 45 minutos iniciales del compromiso, aunque ambas escuadras necesitaban la victoria.

¡GOOOOL DE JAPÓN! ¡GOOOL DE LOS NIPONES!



Daizen Maeda pone el 1-0 ante Suecia



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Tanto Jacob Widell Zetterstrom como Zion Suzuki fueron figuras en el partido al conseguir atajadas clave para evitar que el marcador estuviera en contra de su equipo. El portero japonés tuvo más intervenciones en los últimos minutos, ya que Suecia culminó el juego en mejor momento que los asiáticos.

El primer tanto llegó gracias a Daizen Maeda; el delantero del Celtic de Escocia recibió una asistencia entre líneas por parte de Ritsu Doan y, en la salida del guardameta, sacó un disparo raso cruzado para mover las redes de la cabaña rival a los 56 minutos de tiempo corrido.

La estrella de Suecia, Anthony Elanga, volvió a aparecer con su selección, esta vez para darle el empate al equipo de Graham Potter. El delantero del Newcastle United realizó un recorte llegando al área, dejó atrás a su rival y sacó un potente disparo al segundo poste de Suzuki; el guardameta realizó el lance correspondiente para intentar detener la esférica, pero la pelota acarició las redes tras la definición del sueco.

¡GOLAZO! ¡GOLAZO! CÓMO CERRÓ ESE BALÓN 🔥



Anthony Elanga puso una joya de gol. ¡Qué locura!



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Japón ocupaba la victoria para pelear por el primer puesto del Grupo F, sin embargo el empate lo coloca en el segundo puesto de la clasificación y tendrá que medirse a Brasil en los dieciseisavos de final en la cancha del Estadio Houston, en busca de llegar a los octavos de final.

Por su parte Suecia ya tiene su boleto para los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares, pero debe de esperar los resultados del resto de la jornada para conocer a su rival en la próxima ronda del Mundial 2026.

DCO