Suiza sella invicto en su Grupo por tercera ocasión

Suiza se llevó la victoria frente a Canadá para amarrar el primer lugar del Grupo B y con ello enfrentarse a uno de los mejores ocho lugares. El compromiso en Vancouver no tuvo goles en el primer tiempo, pero empezando la parte complementaria, el conjunto europeo se fue arriba en el marcador con un tanto de vestidor por parte de Rubén Vargas, quien le dio la ventaja a Suiza.

Por tercera ocasión en la historia, Suiza culminó la fase de grupos invicto; las dos veces pasadas fueron en Rusia 2018 y Alemania 2006, cuando terminaron en segundo y primer lugar, respectivamente. Los suizos se medirán ante un tercer lugar en la ronda de dieciseisavos de final.

En 2006 se enfrentaron a Francia, Corea del Sur y Togo, logrando dos victorias y un empate; mientras que en 2018 se midieron a Brasil, Costa Rica y Serbia con cosecha de dos empates y un encuentro ganado.

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El gol que abrió el encuentro llegó al minuto 46 de juego cuando La Nati agarró mal parada a la defensa de Canadá en su primer ataque de la parte complementaria y Rubén Vargas apareció solo en el área de la Hoja de Maple para disparar a su merced contra Maxime Crépeau y venció al guardameta canadiense al colocar el balón.

Suiza dominó los primeros minutos del segundo tiempo, cuando marcaron los dos goles que le dieron la victoria para avanzar como líder. El segundo tanto de La Nati llegó al minuto 57 de juego gracias al remate de Johan Manzambi en el área que el arquero canadiense no pudo detener para evitar la caída de su marco.

Breel Embolo bajó la pelota dentro del área y aguantó la embestida de dos defensas de Canadá. Tras reunir a los zagueros, Johan Manzambi entró solo por la banda derecha y Embolo le cedió la pelota para que de primera intención rematara a puerta; con ayuda del guardameta, su disparo terminó en el fondo de las redes del conjunto rival.

Canadá logró descontar en el electrónico a 14 minutos de cumplir el tiempo reglamentario, pero el conjunto de la Hoja de Maple comenzó a presionar a Suiza desde la salida para recuperar el balón lo más pronto posible, además de que tuvieron tres jugadas más de peligro que no lograron concretar para igualar el marcador.

Promise David se barrió dentro del área del rival tras un gran centro de Nathan-Dylan Saliba; el jugador del Royale Union Saint-Gilloise alcanzó a contactar la pelota con la parte externa de su pie derecho para mandar a guardar la esférica y poner más presión a Suiza de cara al cierre del encuentro.

El conjunto anfitrión jugará por primera vez en su historia las eliminatorias de una Copa del Mundo de la FIFA, tras dos participaciones previas.