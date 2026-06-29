Argentina vs. Cabo Verde: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 tendrá un duelo inédito entre Argentina y Cabo Verde, selecciones que se enfrentarán por primera vez en la historia. El campeón del mundo llega como amplio favorito tras dominar el Grupo J, mientras que los africanos se convirtieron en la gran revelación del torneo al clasificarse invictos en su debut mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró una impecable fase de grupos con tres victorias consecutivas para quedarse con el liderato del Grupo J. Del otro lado aparecerá un Cabo Verde que sorprendió al futbol mundial tras avanzar sin perder un solo partido, luego de empatar frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Cabo Verde?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Cabo Verde empata con Arabia Saudita y se clasifica a los dieciseisavos de final en su primer Mundial

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Horario: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami

Transmisión en México: ViX

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, João Paulo; Deroy Duarte, Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Bebé, Hélio Varela y Gilson Tavares.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

Si alguien ha sorprendido en esta Copa del Mundo es Cabo Verde. La selección africana disputó su primer Mundial y logró clasificarse a los dieciseisavos de final sin conocer la derrota.

Además, el conjunto dirigido por Bubista se convirtió en una de las pocas selecciones que avanzan de ronda tras igualar sus tres partidos de la fase de grupos, una hazaña que anteriormente solo habían conseguido equipos como Irlanda en el Mundial de 1990. Ahora buscarán dar el golpe más grande de su historia frente al vigente campeón del mundo.

¿Hay antecedentes entre Argentina y Cabo Verde?

No. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones y también la primera ocasión en la que Argentina dispute un partido de eliminación directa ante Cabo Verde.

Para la Albiceleste será su octavo enfrentamiento frente a una selección africana en la historia de los Mundiales, aunque el primero fuera de la fase de grupos. Argentina presume un historial favorable ante representantes del continente africano, con triunfos sobre Nigeria y Costa de Marfil, además de la histórica derrota ante Camerún en Italia 1990.

Con Lionel Messi liderando a la vigente campeona del mundo y Cabo Verde decidido a prolongar el cuento de hadas que vive en Norteamérica, el choque promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

ice