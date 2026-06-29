Francia vs. Suecia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Francia inicia el camino de la eliminación directa del Mundial 2026 enfrentando a Suecia en un atractivo duelo europeo por los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Didier Deschamps llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo tras completar una fase de grupos perfecta, mientras que los escandinavos intentarán prolongar su aventura después de clasificarse entre los mejores terceros.

Los galos terminaron como líderes del Grupo I luego de vencer a Senegal, Irak y Noruega, resultados que confirmaron su candidatura al título. Del otro lado aparece una Suecia que tuvo un recorrido más complicado: goleó a Túnez, fue superada por Países Bajos y rescató un empate frente a Japón que terminó dándole el boleto a la siguiente ronda.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Suecia?

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Nueva Jersey

Transmisión: ViX.

Posibles alineaciones de Francia y Suecia

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt, Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Hugo Larsson, Anton Salétros, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Jon Dahl Tomasson.

Mbappé e Isak encabezan un duelo de figuras

El principal atractivo del encuentro será el choque entre dos de los ataques más peligrosos del torneo. Francia volverá a confiar en la velocidad de Kylian Mbappé y el desequilibrio de Ousmane Dembélé, quienes fueron determinantes durante la fase de grupos.

Suecia, por su parte, apostará por la potencia ofensiva de Viktor Gyökeres y Alexander Isak, dupla que intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender a una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial 2026.

Francia busca confirmar su candidatura al título

La selección francesa llega con la etiqueta de favorita después de cerrar la primera fase con paso perfecto y mostrando una de las ofensivas más contundentes del campeonato.

Sin embargo, Suecia ya demostró que sabe competir en escenarios de alta exigencia y afrontará el compromiso sin presión, con la ilusión de firmar una de las mayores sorpresas de los dieciseisavos de final.

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