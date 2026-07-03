Terrenos delineados con cal, ajenos a la simetría perfecta, se convierten en espacios de sana rivalidad. Ni el polvo, ni las piedras, ni la lluvia detienen el balón; ahí, la pasión se transforma en sudor y en un orgullo colectivo por la camiseta del barrio.

Imágenes: Llanero: pasión por el futbol Daniel Aguilar / Fotoperiodista

Al realizar estas imágenes me fue imposible no hacer una analogía con nuestra realidad. Encontré en la cancha la metáfora perfecta de lo que vivimos día a día como sociedad. En la calle, como en el juego, convivimos bajo normas y códigos que determinan nuestra conducta. Para que todo funcione, se exige honor y respeto mutuo. Si analizamos a fondo este paralelismo, comprenderemos que el deporte y la vida civil comparten exactamente la misma esencia: la necesidad absoluta de reglas claras.

Imágenes: Llanero: pasión por el futbol Daniel Aguilar / Fotoperiodista

Al cerrar este paralelo entre la cancha y la sociedad, los invito a recordar que construir un mejor país es un trabajo en equipo. El Mundial es cada cuatro años y el partido de barrio cada fin de semana, pero en la cancha social jugamos a diario. Hagamos que sea funcional, justa y agradable, sin que nadie quede fuera de lugar.

Imágenes: Llanero: pasión por el futbol Daniel Aguilar / Fotoperiodista

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