Brasil arrastra sequía de 24 años sin vencer a un europeo

La Canarinha no la pasa bien cuando se enfrenta a escuadras europeas en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Desde hace 24 años, Brasil, cada vez que se ha enfrentado a una selección de la UEFA, queda eliminado del torneo del orbe, y en octavos de final choca con Noruega.

La última vez que la Verdeamarela logró derrotar a un equipo del Viejo Continente en la fase de nocaut en el torneo de la FIFA fue en Corea-Japón 2002, cuando vencieron a Alemania 2-0 en la final de aquella edición.

Han pasado cinco Copas del Mundo y en cada una de ellas Brasil quedó fuera del certamen a manos de una selección europea; en Alemania 2006, Francia fue su verdugo; para Sudáfrica 2010, Países Bajos eliminó a la Canarinha en cuartos de final. Brasil 2014 fue la derrota más difícil, al caer 7-1 ante Die Mannschaft; en Rusia 2018, Bélgica, por marcador de 2-1, dejó fuera a la pentacampeona, y el último registro fue Qatar 2022, cuando Croacia, en penales, mandó a casa a los brasileños.

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El equipo de Carlo Ancelotti llega con un registro negativo ante Noruega. En esta rivalidad se han disputado cuatro partidos y uno de esos fue en Francia 1998, cuando la escuadra de la UEFA derrotó a los sudamericanos por marcador de 2-1 en la fase de grupos del certamen, y en los demás enfrentamientos los de Conmebol no pudieron llevarse la victoria. El balance es de dos victorias para los nórdicos y dos empates.

El partido de octavos de final será la quinta ocasión en la historia que estas dos escuadras se enfrentan, y la segunda en una Copa del Mundo; el compromiso tendrá a grandes estrellas como Vinícius Jr. Gabriel Martinelli, Alisson y Casemiro, por parte de Brasil; del otro lado tenemos a Erling Haaland, Alexander Sorloth, Martin Odegaard y Oscar Bobb.

Brasil llega con mejor rendimiento a este partido, al no conocer la derrota aún; suman tres victorias y un empate; mientras que Noruega sufrió un descalabro en la fase de grupos a manos de Francia en la última jornada de la fase de grupos. Aunque en un compromiso de octavos de final todo puede ocurrir.