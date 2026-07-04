Las breves del Mundial 2026

NO LE IMPORTÓ QUEDARSE SOLO

La Selección de Estados Unidos sigue avanzando en la Copa del Mundo y en el Fan Fest de Guadalajara se generó una de las postales más memorables dentro del torneo, pues mientras varios aficionados de Las Barras y las Estrellas corrieron para resguardarse de la lluvía, uno se quedó para seguir alentando a su equipo. Lo bueno para el seguidor es que el cuadro estadounidense avanzó a los cuartos de final, pero lo malo es que tras el aguacero posiblemente se enfermó y ahora verá al conjunto de sus amores desde la cama.

NO LE IMPORTÓ QUEDARSE SOLO ı Foto: Captura de video

AMOR VERDADERO A CRISTIANO RONALDO

El famoso streamer estadounidense Speed es uno de los aficionados más pasionales que hay de Cristiano Ronaldo. El creador de contenido siempre encuentra formas de mostrar su apoyo y la más reciente es con un auto deportivo con la imagen del astro portugués. El coche es llamado el “Lamborghini Ronaldo”, pues está pintado con los colores de la bandera de Portugal y en el cofre tiene un dibujo de CR7 y su famoso festejo. No se sabe el valor del vehículo, pero medios señalan que puede rondar los 700 mil dólares.

AMOR VERDADERO A CRISTIANO RONALDO ı Foto: Captura de video

LAS MÁSCARAS LE DA LA VUELTA AL ORBE

Aparece por todas partes: alrededor de los estadios, en las celebraciones, tomando una cerveza en los bares. El luchador enmascarado anónimo ya es una de las imágenes emblemáticas del Mundial y se ha convertido en escaparate de la lucha libre para conquistar también la arena futbolística. Viajeros de todas las partes del mundo se han rendido a la magia de este deporte que, al lado del balompié, encabeza las pasiones nacionales y por las que todos aman la cultura mexicana.

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LAS MÁSCARAS LE DA LA VUELTA AL ORBE ı Foto: AP





QUÉ AFICIONADOS TAN PERROS

Trece hinchas de la Selección Argentina recorren las calles de Buenos Aires luciendo con orgullo sus camisetas albicelestes. Pero no caminan sobre dos piernas, sino a cuatro patas, y de vez en cuando lanzan un ladrido. Mientras Argentina vive la fiebre del Mundial, Nahuel Meneghini, de 33 años, camina por el centro capitalino con los canes con correas y collares de su selección.

QUÉ AFICIONADOS TAN PERROS ı Foto: AP

DE CHOCOLATERO A UNA ESTRELLA

Hershey quizá sea conocida como el “Lugar más dulce de la Tierra”, gracias a sus orígenes bañados en chocolate, pero la comunidad de Pensilvania también es el hogar de Christian Pulisic, el astro de la Selección Nacional de Estados Unidos que sueña en grande como coanfitriona de la Copa del Mundo 2026.

DE CHOCOLATERO A UNA ESTRELLA ı Foto: Especial

REGALO MILLONARIO QUE TERMINAN DEVOLVIENDO

DESPUÉS del resultado ante Ecuador, el influencer SteveWillDoIt obsequió relojes de lujo a los futbolistas de la Selección Nacional Mexicana como agradecimiento por ganar una apuesta en la que arriesgó 2 millones de dólares. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que de común acuerdo regresarían el obsequio. “La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado”.

REGALO MILLONARIO QUE TERMINAN DEVOLVIENDO ı Foto: Captura de video