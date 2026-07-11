Unai Simón recibe su primer gol del campeonato

El muro impenetrable de España y Unai Simón finalmente cayó en el Mundial. Pero La Roja logró mantenerse viva en el torneo.

El guardameta español había mantenido su arco en cero durante un récord de 650 minutos, la racha más larga en la historia del torneo, antes de que Bélgica mandara el balón al fondo de la portería de La Roja en los cuartos de final del certamen veraniego.

Charles De Ketelaere le ganó la marca a Pau Cubarsí dentro del área para rematar de cabeza un centro de Timothy Castagne a los 41 minutos, con lo que igualó el marcador 1-1 y venció por primera vez el marco del equipo de Luis de la Fuente.

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El Dato: El portero español con mayor éxito en el torneo se llama Iker Casillas, quien disputó cuatro ediciones y ganó el Guante de Oro.

Afortunadamente para los españoles en la agonía del partido, un gol tardío de Mikel Merino dio a España la victoria por marcador 2-1 y el pase a las semifinales mundialistas para medirse a Francia por un lugar en la final.

Bélgica se convirtió en el primer equipo en anotarle a La Roja en el Mundial de este año. Así, le cortó su seguidilla récord del torneo, de seis partidos consecutivos sin recibir goles, aunque se mantienen invictos en el certamen con este resultado.

La racha de España comenzó con un empate 0-0 en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2022, cuando Marruecos avanzó tras una tanda de penales. Incluyó además un empate sorpresivo sin goles ante Cabo Verde para abrir la fase de grupos este año, seguido de cuatro victorias consecutivas sin recibir tantos para seguir a los cuartos de final ante Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal.

64 partidos tiene Simón con España

Simón superó el récord anterior de 517 minutos consecutivos sin recibir goles durante una goleada de 3-0 sobre Austria para abrir la fase de eliminación directa. El guardameta italiano Walter Zenga había establecido la marca previa en Italia 1990 al hilar cinco partidos consecutivos con el arco en cero en el torneo de la FIFA disputado en su país natal.

La racha del guardameta del Athletic Club de Bilbao sin recibir goles comenzó en 2022 en Qatar, cuando ingresó en un encuentro de la fase de grupos, que los ibéricos perdieron por 2-1 ante Japón. El cancerbero de 29 años enfrentó apenas dos disparos en la primera mitad del compromiso ante Bélgica en Los Ángeles.

Unai Simón no ha sido tan exigido durante el certamen en Norteamérica y en los seis encuentros que lleva disputados suma únicamente seis atajadas bajo los tres palos; el cotejo en el que más veces mandó el balón fuera de su portería fue ante Portugal, compromiso en el que los lusos pusieron a trabajar en dos ocasiones al guardameta español.

El cancerbero titular de Luis de la Fuente en esta Copa del Mundo inició su carrera en el CD Basconia y desde julio de 2018 forma parte del Athletic Club de Bilbao, club en el que ha ganado una Copa del Rey y una Supercopa de España en la temporada 2023/2024 y 2020/2021, respectivamente. Mientras que con la Selección Absoluta de su país ha conseguido una UEFA Nations League y una Eurocopa, siendo titular en ambas competencias.

Detrás de él hay dos grandes arqueros que también buscan una oportunidad en el arco de La Furia Roja, Joan García del Barcelona y David Raya del Arsenal, guardametas que en sus clubes son figuras y se ganaron su convocatoria para este Mundial; sin embargo, Unai Simón ha sido el portero de confianza de Luis de la Fuente desde que arrancó su etapa al frente de la escuadra española.

Simón debutó en noviembre del 2020 con La Roja, en un partido amistoso ante Países Bajos, el cual terminó en empate a un gol y el guardameta del Athletic Club disputó los 90 minutos. Su primera experiencia en un torneo internacional fue en el mismo mes cuando participó en la Nations League.

El balance de Unai Simón defendiendo la cabaña de La Furia Roja es de 64 encuentros disputados, 49 goles concedidos y 29 marcos en cero, además de sumar 5 mil 939 minutos con la selección de su país. De sus 64 cotejos, 10 de ellos han sido de Copa del Mundo, seis en la edición de Norteamérica 2026 y los otros cuatro en Qatar 2022.