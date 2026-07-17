Van y vienen

El Mundial 2026 dejará nostalgia en algunos aficionados al saber que fue la última Copa de alguno de sus ídolos, como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Neymar Jr., Guillermo Ochoa o Lionel Messi; pero a la vez que algunos se despiden, nuevas estrellas nacen y comienzan a demostrar su gran nivel en su primera o segunda participación en el torneo internacional.

Lamine Yamal, Erling Haaland, Jude Bellingham, Julián Álvarez y Gilberto Mora son nombres que este año ratificaron que están listos para suplir a las leyendas que dejan su lugar vacante y en los próximos años buscarán levantar la Copa del Mundo con su Selección.

8 campeones distintos tiene el certamen

Los años pasan y vemos debutar más jóvenes. Como el caso de Gilberto Mora, el mediocampista mexicano inició su carrera profesional a los 15 años en los Xolos de Tijuana. O Lamine Yamal, quien con 19 años recién cumplidos ya carga en sus hombros con la ilusión de todo un país como España que quiere ser campeón por segunda ocasión.

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Cinco futbolistas llegaron a esta Copa del Mundo con la encomienda de salir campeones, pero sólo uno de ellos pudo llegar hasta la final, Leo Messi. El astro argentino disputa su última edición, pero durante la campaña rompió varios récords, como el máximo anotador del certamen, el mayor asistidor y será el segundo futbolista en disputar tres finales del torneo de la FIFA.

El Dato: La primera edición del Mundial se llevó a cabo en 1930 y desde entonces han debutado 8 mil 975 jugadores en el torneo.

Otro de los que se despidió del Mundial fue Cristiano Ronaldo; el astro portugués nunca pudo levantar el cetro, pero dejó actuaciones históricas en su participación, como su triplete frente a España, en Rusia 2018, y se quedó cerca de jugar una semifinal en Alemania 2006, cuando los lusos cayeron en las semifinales ante Francia con un solitario gol de Zinedine Zidane.

Luka Modrić es el nombre del mejor futbolista en la historia de Croacia. El exjugador del Real Madrid guió a una de las generaciones más poderosas de su país a una final de Copa del Mundo en Rusia 2018 y logró un tercer lugar en la edición de Qatar 2022, tras vencer a Marruecos en el partido por la medalla de bronce.

El Tip: El portero egipcio Essam El-Hadary es el futbolista más longevo en jugar un partido con 45 años.

En la lista de los que se despiden también aparece Neymar Jr.; el brasileño jugó cuatro Copas del Mundo, aunque sin fortuna en ninguna de ellas. El jugador del Santos también le regaló a los mexicanos uno de los partidos más intensos en Brasil 2014, cuando Guillermo Ochoa se convirtió en héroe para la Selección Tricolor.

El guardameta canterano del América salió a la cancha del Estadio Azteca después de la eliminación de México a manos de Inglaterra para despedirse del recinto y de la afición azteca al terminar su participación en su sexto Mundial. Memo Ochoa era reconocido en el extranjero por su trayectoria y por ser el caballero que aparece cada cuatro años, ya que en Copas del Mundo dejó momentos que quedarán en la memoria de sus fans.

23 ediciones del torneo se han jugado

Lamine Yamal encabeza la lista de los jóvenes que podrían ser la nueva cara del futbol mundial. El delantero del Barcelona llegó a la justa como el máximo goleador de su club en la temporada pasada, con 16 tantos, pero en el torneo sólo acumula una anotación, aunque podría cerrar su primera participación levantando el título.

El inglés y jugador del Real Madrid Jude Bellingham se volvió una de las estrellas de los Tres Leones en esta edición al ser la mejor pieza de Thomas Tuchel hasta las semifinales del certamen, fase en la que fue eliminado por Argentina. El futbolista de 23 años disputó siete compromisos, marcó seis tantos y logró dos dobletes en el torneo.

84 países diferentes han participado

Julián Álvarez puede convertirse en la nueva cara del ataque argentino en el futuro, después del retiro de Lionel Messi. La Araña es un futbolista polivalente y que a su corta edad ha conseguido diversos títulos, como la Champions League, la Premier League, la Copa Libertadores y el Mundial. El futbolista del Atlético de Madrid puede convertirse en bicampeón del mundo con 26 años.

Entre los equipos de América también destacó un joven de la Selección Mexicana, Gilberto Mora, quien con 17 años fue titular con el equipo de Javier Aguirre y puso su nombre en el mapa internacional, levantando el interés de clubes como el Liverpool y Arsenal, aunque debe cumplir la mayoría de edad para irse al extranjero.

El Tip: Brasil es la única selección que ha disputado las 23 ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA.

Erling Haaland demostró ser un delantero letal, pero también que mueve masas. El ariete del Manchester City llevó a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial en su primera participación y ganó miles de fans alrededor del mundo, quienes esperan que los vikingos vuelvan a competir en el torneo internacional.

Este año, el Mundial creció a 48 Selecciones, lo que generó que varias estrellas también se dieran a conocer al mundo, como el guardameta caboverdiano Vozinha, el mexicano Mateo Chávez o el zaguero central Pau Cubarsí; mientras que otros también se despidieron, el caso de Mohamed Salah, Sadio Mané, Marquinhos o Manuel Neuer.

El Dato: Cristiano Ronaldo es el único jugador en marcar en seis Copas del Mundo consecutivas y tiene 11 goles en la competencia.

Jugadores van y vienen en el futbol profesional; algunos terminan como leyendas y otros prometen serlo, pero todos los que llegan al máximo escenario buscan el mismo objetivo: levantar la Copa del Mundo en algún punto de su carrera.

30 juegos suma Leo Messi en Mundiales

En cuatro años, los que ahora lucen como promesas se tienen que convertir en realidades.

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