Kimi Antonelli se aleja de Russell en Fórmula 1

Kimi Antonelli siempre creyó que tenía el impulso en la lucha por el título de la Fórmula 1 incluso cuando los resultados no le favorecían. Lo hizo valer con una victoria dominante mientras que su compañero de equipo y rival por el título, George Russell, no logró terminar.

Antonelli rechazó el desafío de Charles Leclerc y volvió a la senda del triunfo en el Gran Premio de Bélgica después de que problemas de fiabilidad permitieran a Russell recortar su ventaja en las últimas semanas. Russell terminó en una trampa de grava por las carencias de su Mercedes.

El Dato: la próxima carrera es el Gran Premio de Hungría, del 24 al 26 de julio. Será la última cita antes del parón de verano. La actividad se reanudará a finales de agosto.

Antonelli arrancó desde la pole, pero perdió el liderato ante Leclerc cuando una neutralización con coche de seguridad virtual permitió al piloto de Ferrari ahorrar tiempo durante su parada en boxes.

Antonelli aceleró y superó de nuevo a Leclerc a falta de 10 vueltas, y desde ahí se encaminó con comodidad hacia su sexta victoria de la temporada (y de su carrera en la F1), la primera desde el mes pasado en el Gran Premio de Mónaco. Le da una ventaja general de 45 puntos después de recientes problemas de fiabilidad y mantiene al joven de 19 años firmemente en camino de convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1.

“El impulso siempre ha estado ahí a pesar de lo que pasó en las carreras anteriores, y por eso sólo necesitas ir fin de semana a fin de semana, porque nunca sabes lo que puede pasar”, dijo Antonelli . “Con estos coches nuevos, nuevas reglas, hay tantas cosas pasando y tanto impredecible”.

Con seis victorias, Antonelli ahora está empatado en el segundo lugar histórico entre los pilotos italianos de F1, sólo por detrás de Alberto Ascari, ganador de 13 Grandes Premios y dos veces campeón a principios de la década de 1950. En un mensaje con rotulador en una botella de champán, Antonelli dedicó la victoria a su padre, el ex piloto de sportscar Marco Antonelli, cuyo cumpleaños fue el sábado.

Leclerc fue segundo después de evitar una penalización por una colisión que dañó el McLaren de Oscar Piastri, y Max Verstappen terminó tercero, después de tomar brevemente el liderato de Antonelli en la vuelta inicial antes de perderlo.

El italiano amplió su ventaja en la clasificación después de que Russell quedara atascado en la grava en la primera vuelta, tras chocar con la rueda de Lewis Hamilton, de Ferrari, y que llevó a un trompo.

Antonelli llegó a la carrera con una ventaja de 25 puntos sobre Russell después de que recientes problemas de fiabilidad para el italiano recortaran su margen. La diferencia se duplicó. Antonelli se irá de Bélgica con una brecha de 45 puntos sobre Hamilton, que subió al segundo lugar, y está 50 por delante de Russell.

Pero Russell evidenció la tensión dentro de Mercedes tras el duro golpe a sus opciones por el título y pareció culpar a su coche, en lugar de a Hamilton, por el incidente. Russell dijo que el incidente no habría ocurrido si su coche no hubiera perdido velocidad en la recta hacia la curva, lo que lo dejó por detrás de Hamilton. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió que fue un problema de software que afectó a múltiples coches con motores Mercedes.

Hamilton fue cuarto para Ferrari tras una carrera movida que incluyó una penalización de cinco segundos por chocar con Russell, cruces verbales con Ferrari por la estrategia y la puesta a punto del coche, y el derribo de un mecánico de Ferrari.

Hamilton preguntó de inmediato por la salud del miembro del equipo y le dijeron que estaba bien. Una investigación posterior determinó que Hamilton “no tuvo culpa en ningún aspecto” y multó a Ferrari.