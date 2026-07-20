Norteamérica 2026; el verdadero rostro de Infantino

El Mundial 2026 llegó oficialmente a su fin y nos dejó a España como la campeona del mundo hasta 2030.Detrás del título de España existieron más hazañas y polémicas que resonaron durante el torneo. La principal problemática se dio entre Donald Trump, Gianni Infantino y la FIFA por el caso del futbolista Folarin Balogun.

Una tarjeta roja estuvo cerca de privar al delantero del AS Mónaco de disputar el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica; sin embargo, como por arte de magia, la suspensión de un partido para el delantero estadounidense fue retirada, dejándolo participar en el cotejo ante los Diablos Rojos, pero nadie sabía el trasfondo de lo ocurrido.

El Dato: La primera edición de la Copa del Mundo se llevó a cabo en Uruguay en 1930 y los anfitriones fueron los campeones en el Estadio Centenario.

Días después, la agencia de noticias AP dio a conocer información sobre la llamada que tuvo la Casa Blanca con la FIFA, para que la acción de Folarin Balogun fuera revisada de nuevo, por lo que se le retiró la suspensión de un encuentro al atacante, desatando miles de críticas, problemáticas y Gianni Infantino terminó por ser denunciado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por sus vínculos con Trump.

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No es inusual que la política y el deporte se entrelacen en la Copa del Mundo. Esta vez, las mayores tensiones políticas rodearon a la Selección de Irán.

El Tip: El Mundial podría regresar a Norteamérica en la edición de 2038, por la rotación de continentes.

La guerra en Oriente Medio generó dudas sobre si se presentaría. Lo hizo, pero sólo después de trasladar su campamento base de Arizona a México.

Aunque las restricciones de viaje del gobierno de Trump a una serie de países impidieron que algunos aficionados viajaran a Estados Unidos, no hubo reportes de la aplicación agresiva de las leyes migratorias que algunos grupos de derechos humanos temían que pudiera ocurrir alrededor de los estadios del Mundial.

1.- ANTES de que iniciara la justa se dio la primera polémica entre Trump e Infantino. El directivo de la FIFA inventó el “Premio de la Paz” para dárselo al presidente de EU. ı Foto: AP

Otra de las polémicas fue la de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé. El futbolista francés sufrió ataques y comentarios racistas después de enfrentar a los guaraníes por parte de la política sudamericana, al llamarlo “camerunés colonizado” en sus redes sociales.

Se rompieron récords en varias vertientes; el primero, y que más llamó la atención, fue el de Lionel Messi superando a Miroslav Klose como el máximo goleador en los Mundiales, y semanas después Kylian Mbappé se quedó con la marca al llegar a 22 tantos en su cuenta personal.

2.- TRUMP le habló a Infantino para que le quitara la roja a Folarin Balogun y el mandamás de la FIFA se lo concedió, aunque aseguró que él no tuvo nada que ver ı Foto: AP

De igual manera, Cristiano Ronaldo se unió a la lista de goleadores; el ariete luso se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo consecutivas, iniciando en Alemania 2006 y culminando la proeza en Norteamérica 2026. Lamentablemente su selección quedó eliminada en los cuartos de final de la competencia a manos de España.

México también logró superar marcas propias, al conseguir el primer torneo con paso perfecto en la fase de grupos, con nueve puntos de nueve posibles; además de romper la barrera y jugar el anhelado quinto partido después de 40 años de espera.

3.- LA FEDERACIÓN de Alemania, el Comité Olímpico Internacional y muchos más quieren investigar a Infantino por su relación con Trump y los manejos de la FIFA ı Foto: AP

En términos del certamen también se rompieron récords de asistencia a los estadios, esto gracias al aumento de selecciones, de 32 a 48, y de sedes, pues este año 16 ciudades acogieron partidos de la Copa del Mundo, aunque Nueva York se llevó la mejor parte al albergar la final entre España y Argentina.

El nuevo formato ampliado a 48 selecciones despertó preocupación de que podrían haber partidos desequilibrados y falta de tensión en la fase de grupos. Díganle eso a Cabo Verde, Congo e incluso Curazao, que hicieron historia y ganaron nuevos aficionados.

Las nuevas pausas de hidratación de la FIFA a mitad de cada tiempo provocaron fuertes abucheos de los aficionados dentro del estadio, mientras que exjugadores también lo criticaron.

El exinternacional irlandés Roy Keane comentó en el podcast The Overlap: “Estamos en EU, ¿no? Entonces, es como si fuera un tiempo muerto”.

Había preocupación antes del torneo de que la introducción por parte de la FIFA de precios dinámicos haría que las entradas fueran inalcanzables para los aficionados promedio. Algunos críticos acusaron a la FIFA de una “traición monumental”.

Los precios oficiales de las entradas en venta general oscilaron entre 140 y 2,735 dólares para los partidos de la fase de grupos y llegaron hasta 8,680 dólares para la final, muy por encima de los precios del Mundial anterior, en Qatar en 2022. Tras las críticas, la FIFA dijo que ofrecería una selección de entradas de 60 dólares para cada partido a las 48 federaciones nacionales participantes.

Las revisiones del VAR estuvieron en el centro de varias decisiones polémicas, al anular goles para Alemania, Croacia y Egipto.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, lanzó una furiosa diatriba después de que Argentina protagonizara una remontada espectacular tras ir perdiendo 2-0, para ganar 3-2 en los octavos de final.

Con sensores incorporados, el balón de alta tecnología utilizado en el torneo le costó a Croacia un dramático empate en los minutos finales contra Portugal, en la ronda de dieciseisavos, cuando detectó el más leve contacto de Igor Mantanovic y anuló el tanto de Josko Gvardiol por fuera de juego.