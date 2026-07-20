Show para la final del Mundial 2026

Spiderman se cuela en la ceremonia de clausura

La final del Mundial 2026 inició con una espectacular ceremonia que reunió música, tecnología y artistas internacionales como Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini y Post Malone

Post Malone (izq.) y Swae Lee, al compartir escenario.
Post Malone (izq.) y Swae Lee, al compartir escenario. Foto: Reuters
Por:
Carlos Aguillón

LA GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con un espectáculo que confirmó que el torneo más importante del futbol también se ha convertido en una de las mayores vitrinas del entretenimiento mundial.

Minutos antes del silbatazo inicial en el New York New Jersey Stadium, la FIFA presentó una ceremonia de clausura que reunió a estrellas de la música, creadores de contenido y un impresionante despliegue tecnológico. Escenarios móviles, videomapping, pantallas LED, iluminación inteligente, pirotecnia y una compleja sincronización audiovisual transformaron el inmueble.

  • El dato: El actor Tom Cruise dio un emotivo discurso de bienvenida. “El futbol es una fuerza que une a la gente”, expresó ante miles de asistentes.

El encargado de abrir fue el creador de contenido IShowSpeed, quien apareció interpretando “World Cup (Champions)”, tema incluido en el álbum oficial del Mundial. Su presencia simbolizó el peso que adquirieron las plataformas digitales durante el torneo y el acercamiento de la FIFA a una nueva generación de aficionados que siguió la competencia en los estadios y redes sociales.

TE RECOMENDAMOS:
Trump y el directivo al término del certamen, ayer, en Nueva York, EU.
La primera edición con 48 selecciones

Norteamérica 2026; el verdadero rostro de Infantino

Posteriormente, Jennifer Hudson interpretó el Himno Nacional de Estados Unidos, dando paso a uno de los momentos más esperados de la ceremonia con la aparición de Robbie Williams y Laura Pausini, quienes unieron sus voces para cantar “Desire”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actuación estuvo acompañada por un espectáculo visual que recorrió la identidad de los tres países anfitriones —Canadá, EU y México— y la diversidad cultural que marcó este torneo.

  • 3 horas tardó el público en ingresar al estadio

La celebración continuó con Post Malone y Swae Lee, quienes pusieron el toque de cultura pop al interpretar algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Sunflower”, tema que forma parte del soundtrack de Spider-Man: Into the Spider-Verse. La elección de la canción no pasó inadvertida y fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia, al convertirse en un inesperado guiño al universo del superhéroe.

Coreografías, efectos especiales, juegos de luces y gráficos tridimensionales acompañaron las presentaciones, mientras decenas de bailarines y cientos de integrantes del equipo de producción participaron en un show diseñado para cautivar a más de 80 mil aficionados y a cientos de millones de espectadores.

TE RECOMENDAMOS:
LA CANCHA del Estadio MetLife de Nueva Jersey, ayer, tras la final
Seis países serán sede

Tres continentes toman estafeta para torneo 2030


Google Reviews