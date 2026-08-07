“Con los pies en la tierra”: Hugo Barrón a la final de boxeo en Santo Domingo 2026

El boxeador mexicano Hugo Barrón aseguró su boleto a la gran final de los 65 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras derrotar de forma contundente por Réferi Suspende Combate (RSC) a Domeizo Schet, de Surinam a los 1:46 minutos del segundo asalto.

Barrón, quien venía de vencer por decisión unánime (5-0) al panameño Cristofer Barajas en la ronda previa, se mostró dominante en el cuadrilátero caribeño. Con este resultado, el púgil avanza con paso firme hacia la pelea por la medalla de oro.

Hugo Barrón durante su combate de semifinales. ı Foto: Claudia Ruiz

“Con los pies en la tierra”

Al terminar el combate, Barrón se mostró feliz pero enfocado en el objetivo principal. “Doy gracias a Dios, voy paso por paso. Ahorita pasamos a la final, me siento contento y feliz, pero todavía no se acaba; falta la final y ojalá nos vaya muy bien”, declaró.

El peleador reconoció el alto nivel de la competencia en el torneo regional: “Todos están muy duros en esta categoría. Cualquier rival a nivel internacional que te toque es duro, no por nada son lo mejor de su país; para eso entrenamos y nos preparamos”.

Respecto a la contundencia de su victoria por la vía del cloroformo, el boxeador matizó que la prioridad siempre es la estrategia. “Si se da el KO está muy bien, y si no, no pasa nada. Nosotros trabajamos round por round”, afirmó.

Hugo Barrón, cinco veces campeón nacional, destaca la importancia de la confianza para sobresalir en el pugilismo. 🇲🇽🥊



Hoy representa a México en la élite internacional durante la Copa del Mundo de Boxeo 2026 en Brasil.



¡Mexicanos de poder! 💪 pic.twitter.com/k2dectsrUq — CONADE (@conadeoficial) April 24, 2026

De la calle al cuadrilátero

Esta competencia representa el debut de Barrón en el escenario centroamericano, un logro que abraza con madurez. “Es mi primer ciclo olímpico, la primera vez que vengo a unos Centroamericanos. Es una experiencia muy bonita que muy poco porcentaje de las personas viven. Doy gracias a Dios por las oportunidades para aprovecharlas al máximo”.

Su historia en el boxeo comenzó de manera fortuita a los 9 años: “Mi papá fue el que me lo inculcó, fue sin querer. Estaba chiquito y me gustaba mucho salir a la calle a jugar fútbol. Una vez me dijo que fuéramos a jugar y ahí se nos atravesó un gimnasio; yo le dije que quería ver y desde ahí ya no lo soltamos”, recordó con humor que cuando le dijeron que se pondría sus primeros guantes, intentó imitar los movimientos de Floyd Mayweather.

Aunque nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, Barrón se identifica plenamente con el estado que lo formó: “Nací en Ciudad Juárez, pero me siento todo un duranguense. Mi tierra es Juárez, pero Durango es la tierra que me vio crecer”.

Dedicatoria especial y un mensaje a la afición

El boleto a la final tiene destinatarios claros para el atleta mexicano. “Se la dedico a mis padres, que siempre me han apoyado y son parte de todo esto. Espero llenarlos de orgullo y regalarles muchos más logros. Esto es solo el comienzo; con los pies en la tierra, hay mucho camino por recorrer”.

Finalmente, Barrón envió un mensaje de disculpa a sus seguidores por su ausencia temporal en plataformas digitales debido a su concentración en el torneo. “Una disculpa a todos los que no les he contestado. no me gusta meterme a redes sociales cuando estoy en competencia, prefiero centrarme aquí. No crean que ‘ya se le subió’, no, no; son demasiados los mensajes que tengo, pero ya que termine la competencia me daré el tiempo para contestar”, concluyó.