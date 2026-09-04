Mónaco va por Erik Lira sí o sí: “Lo quiero a mi lado”, dice la figura más importante del equipo

El entrenador del Mónaco, el brasileño Filipe Luís, dejó en claro que le propondrá al club monegasco el fichaje del mexicano Erik Lira en el siguiente periodo de fichajes, pues es un jugador que le gusta y lamentó el no poder haber contado con el elemento de Cruz Azul en este momento de los traspasos.

“No pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado”, dijo el estratega en FOX. Agregó que en el mercado de invierno le recomendará al Mónaco fichar por el canterano de los Pumas. “Por supuesto, a los grandes jugadores siempre los quiero a mi lado”.

Emociona cómo Filipe Luís se expresa de Erik Lira, deja muy en claro que en el mercado de invierno irán nuevamente por él.



Ojalá esto motive a Erik a exigirse al máximo y elevar aún más su nivel. pic.twitter.com/rEFdg3CUWv — Piojismo (@Piojismo1906) September 5, 2026

Filipe Luis calificó a Erik Lira como un futbolista Top y con nivel para Europa, por lo que lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo en este momento entre Mónaco y Cruz Azul, pero lo quiere porque el mediocampista tricolor es de los jugadores que ganan campeonatos y elevan el techo competitivo del club.

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“He hablado con él par de veces, pero cuando se abrió el marcado no. No pudo cumplir su sueño, pero es un jugador diferente y tendrá oportunidades porque es de esos jugadores que hace que el equipo sea campeón”, añadió.

El momento en donde Filipe Luis quedó impresionado con Lira fue en un duelo entre el Flamengo y Cruz Azul, partido en el cual le puso una marca individual al mediocampista cementero.

“Lira para mi es Top, Top, Top, tiene nivel de Europa, en ese juego le puse una marca individual, casi nunca lo hago pero es un jugador que hace la diferencia y hace al equipo jugar con liderazgo”, indicó.

¿Por qué no llegó Erik Lira al Cruz Azul?

El Mónaco y Cruz Azul tenían un acuerdo total por los servicios de Erik Lira. Se dice que el club francés compraría el 80 por ciento de la carta del futbolista mexicano y La Máquina iba a conservar el 20 por ciento de una venta futura. Pero se cayó en el último día del periodo de fichajes.

El jugador que impidió la llegada del mexicano a Europa fue Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que no entra en planes con el Mónaco, pero que no logró acomodo a tiempo en otra institución, pues no llegó a un acuerdo con el Everton de la Premier League.

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