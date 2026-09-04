Compañero de Santiago Gimenez en el Porto sufre fuerte golpe en la mandíbula y queda inconsciente (VIDEO)

Victor Froholdt, compañero de Santiago Gimenez en el Porto, sufrió un terrible golpe en la mandíbula en el juego ante el Moreirense.

El danés Victor Froholdt, compañero de Santiago Gimenez en el Porto, generó preocupación entre sus compañeros al sufrir un brutal golpe en la mandíbula en los momentos finales del juego de la Jornada 5 de la Primeira Liga contra el Moreirense.

El desafortunado incidente ocurrió al minuto 88 del partido disputado en el Estadio do Dragao, cuando el mediocampista danés saltó para hacer contacto con el balón, pero el brasileño Guilherme Liberato impactó con su antebrazo en la mandíbula del futbolista del equipo local.

¡TERRIBLE MOMENTO EN DO DRAGÃO!😳



Victor Froholdt termina conmocionado en el terreno de juego tras un choque con Guilherme Liberato pic.twitter.com/jizT4z2fqd — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Después del terrible golpe recibido, Victor Froholdt cayó noqueado al césped y quedó inmóvil. Sus compañeros del Porto pidieron el ingreso de los integrantes del cuerpo médico. Después de que la jugada fue revisada por el VAR, el árbitro expulso al integrante del Moreirense.

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¿Cuál es el estado del compañero de Santi Gimenez?

El Porto emitió un comunicado en el que dio a conocer que Victor Froholdt se encuentra bien después de la conmoción cerebral que sufrió en el tramo final del partido entre Porto y Moreirense.

Los Dragones, que ganaron 2-1 el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Primeira Liga, indicaron que el mediocampista danés permanecería en observación en el hospital este viernes y será dado de alta en la mañana de este sábado 5 de septiembre.

“Informamos que el atleta Victor Froholdt se encuentra bien y sin anomalías en los exámenes realizados.Sin embargo, debido a la conmoción cerebral sufrida, el atleta permanecerá en observación en el hospital y será dado de alta mañana temprano”, reveló el Porto.

ℹ️ Atualização do estado clínico de Victor Froholdt



Informamos que o atleta Victor Froholdt se encontra bem e sem qualquer anomalia nos exames realizados.

Contudo, dada a concussão cerebral sofrida, o atleta ficará em observação no hospital e terá alta na manhã de amanhã. pic.twitter.com/HJAOfRMDVx — FC Porto (@FCPorto) September 4, 2026

Porto gana en debut de Santiago Gimenez

La conmoción cerebral de Victor Froholdt fue la única nota negativa para el Porto, que derrotó 2-1 en casa al Moreirense en el juego que marcó el debut del mexicano Santiago Gimenez con los Dragones.

EL Bebote ingresó a la cancha al minuto 75 en sustitución del atacante portugués André Silva. El seleccionado nacional tuvo una ocasión pronto y otra en la compensación.

Dinis Pinto adelantó al Moreirense al minuto 20, pero el Porto le dio vuelta con las anotaciones del polaco Jan Bednarek (37’) y del brasileño William Gomes (58’) para conquistar los tres puntos y mantener el paso perfecto y el liderato en la Primeira Liga.

EVG