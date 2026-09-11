Regina Tarin busca un “KO espectacular”

SOLAMENTE SIETE meses después de su debut en la UFC, la joven sensación mexicana de las MMA, Regina Tarin, se prepara para su segunda presentación con la veterana JJ Aldrich, a quien busca noquear de manera espectacular para entrar por todo lo alto en los rankings de peso mosca.

“Yo quiero un nocaut. Quiero un nocaut vistoso, hermoso. Te juro ya lo tengo visualizado. Si no pasa no tengo ningún problema, pero me veo noqueando no importa el round que sea. Quiero noquear y la verdad suena feo, pero dejar a mi rival en el piso, ése es el trabajo”, dijo Regina Tarin a pregunta expresa de La Razón durante una atención a medios en el UFC PI de la Ciudad de México antes de su combate.

Kill Bill, como le apodan a Regina Tarin, tuvo un debut en corto aviso dentro de la promotora más importante del deporte de contacto. Tuvo tan sólo tres días para preparar el combate ante Ernesta Kareckaitė, a quien venció por decisión unánime en la Arena Ciudad de México el pasado 28 de febrero. Su preparación fue complicada pues cortó mucho peso en poco tiempo y tuvo un problema de salud.

“Antes de mi pelea pasada tuve un problema de salud bastante grave que muchas mujeres sufrimos; estrés metabólico, ovario poliquístico, muchas cosas que las mujeres sufrimos y que realmente no se habla tanto en el deporte. Este corte de peso va a ser muy diferente”, respondió.