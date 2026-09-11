Sabalenka y Rybakina por el título de EU

El US Open definió a sus dos finalistas para el torneo de singles femenil y Aryna Sabalenka se medirá ante Elena Rybakina el próximo sábado para definir a la campeona de la edición 2026 del Abierto de Estados Unidos. La bielorrusa va en busca de su tercer título al hilo del último Major del año en su carrera.

Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.

“Ninguna queja.. Estoy súper feliz de haber podido exhibir un tenis así”, dijo.

La bielorrusa de 28 años necesitará una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

El Tip: La última vez que una tenista estadounidense ganó el título del US Open fue en 2023 cuando Coco Gauff venció a Aryna Sabalenka en la final.

Rybakina desplazará a Sabalenka en la cima del ranking del tenis femenil la próxima semana, y la actual número uno comentó esta semana que no le importaría ceder el liderato, después de haberlo mantenido durante 99 semanas consecutivas, si con eso podía conquistar otro campeonato del US Open. Será difícil evitarlo si el sábado golpea la pelota como lo hizo ante Pegula.

Sabalenka conectó 29 golpes ganadores contra 12 de Pegula, y convirtió su tercer enfrentamiento consecutivo en la recta final del torneo en una paliza, después de que su victoria en la final de 2024 y en las semifinales de 2025 fueran muy ajustadas durante buena parte del camino.

8 Títulos tiene Molla Bjurstedt, la más laureada del US Open

Elena Rybakina sufrió en su partido de semifinales ante Coco Gauff, pero la tenista de Kazajistán logró darle la vuelta al marcador para llevarse el boleto a la final del US Open para encontrarse con Aryna Sabalenka en busca de su primer título del Abierto de Estados Unidos.

La raqueta kazaja se llevó el encuentro en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 4-6, con lo que confirma el buen momento que atraviesa en la temporada y podría sumar su segundo título de Grand Slam del 2026 después de salir campeona en el Australian Open a inicios de año.