Zverev ahora gana el US Open y redondea su mejor temporada

Alexander Zverev está viviendo un excelente año como tenista profesional y ayer en la cancha del Arthur Ashe Stadium venció a Ben Shelton en cuatro sets por parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 para coronarse por primera vez en el US Open y ser el decimoséptimo atleta europeo en levantar el cetro del Abierto de Estados Unidos.

Desde 2010, el US Open siempre ha sido ganado por un tenista del viejo continente y en esas más de dos décadas los que más han levantado el cetro son el español Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic, mientras que en el tercer puesto esta Carlos Alcaraz con dos trofeos para su carrera profesional.

El nuevo campeón en Flushing Meadows arrancó el compromiso con el pie derecho al conseguir su primer quiebre de servicio en el primer juego del compromiso al ponerse 40-30 y tras un cambio de golpes iniciar ganando en la gran final.

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EL DE HAMBURGO levanta su trofeo logrado en Nueva York, ayer ı Foto: AP

El Dato: El estadounidense Arthur Ashe fue el primer campeón del US Open en la era abierta luego de imponerse en la final al neerlandés Tom Okker en cinco sets.

Con dos breaks en el primer set y un tie break en el segundo episodio, Sascha puso el tablero 2-0 a su favor y con un Ben Shelton que hacía que los puntos fueran más largos en la pista, aunque cometiendo más errores al momento de responder los golpes de Zverev.

La raqueta de 29 años había estado bajo la sombra de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los últimos años, pero las lesiones de ambos tenistas dejaron que el alemán desplegara su mejor tenis en cada Grand Slam para sumar dos títulos de un Major este año, Roland Garros y US Open.

Ben Shelton alargó las celebraciones de Alexander Zverev en Nueva York al llevarse el tercer set por siete juegos a cinco en 59 minutos con un quiebre de saque en el último juego, aunque en el cuarto episodio el alemán fue dominante con la raqueta en la mano para volverse el nuevo campeón.

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Alexander Zverev se puso 40-15 en el último game, realizó su saque y Ben Shelton no pudo responder de buena forma al golpeó del alemán, mandando la pelota fuera de la pista con lo que Sascha se coronó por primera vez en Flushing Meadows, aunque lo mejor fue su reacción, porque el nuevo campeón no se había dado cuenta que su conquista estaba completa y cuando vio la pantalla y a la afición de pie levantó los brazos para celebrar esta conquista.

ALEXANDER ZVEREV │ EDAD: 29 años │ DEBUT: 2013 │ RANKING │ ACTUAL: 2 ı Foto: AP

El nuevo mandamás del US Open se lleva 5 millones 500 mil dólares de premio, además de 2 mil puntos en el ranking de la ATP, así que Alexander Zverev se coloca como contendiente para quedarse con el primer lugar como el mejor del mundo en lo que resta de la campaña.

Lamentablemente para los tenistas estadounidenses, desde el 2003 ninguna raqueta local ha podido ganar el trofeo de esta competencia. El último en conseguirlo fue Andy Roddick.

El nacido en Hamburgo dedicó unas emotivas palabras a su mamá, a quien le reconoció la fortaleza por negarse a permitir que la diabetes condicionara su futuro, pues la enfermedad se le diagnóstico cuando apenas tenía cuatro años.

“Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen en la consulta que su vida y sus posibilidades deportivas estarán muy limitadas, hace falta una madre muy fuerte para decir: ‘mi hijo será lo que él quiera ser”, recordó Sascha, quien seis años después tuvo su revancha en Nueva York.