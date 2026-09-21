Durante una semana la afición tapatía respondió con creces en el Guadalajara Open, que concluyó con el bicampeonato de la estadounidense Iva Jovic, una de las favoritas del público en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco. El director del torneo de la WTA 500, Gustavo Santoscoy García, aseguró que la organización quedó feliz por la respuesta del público y con el hecho de que la afición disfrutó ver a otras destacadas jugadoras como la española Cristina Bucsa y la polaca Magdalena Frech.

“Realmente estamos muy contentos, los espectadores atendieron al llamado, tuvimos grandes partidos. Tuvimos una final inmejorable. Felices con la respuesta del público y con todo lo sucedido esta semana”, aseguró Santoscoy García en exclusiva con La Razón. El director del Guadalajara Open considera que fueron positivos algunos cambios que hubo para la quinta edición del certamen, entre ellos el hecho de haber arrancado en domingo y los horarios, lo cual permitió que las familias llegaran más temprano al complejo y pudieran tener más tiempo para disfrutar del evento.

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“Hicimos unos ajustes dentro del horario. Iniciamos el domingo, terminamos en sábado y eso fue un cambio positivo. Y, por otro lado, creo que no se ha mencionado fue el ajuste de los horarios. Comenzamos a la 1:00, con dos partidos después de las 5:00, y creo que uno de los mayores éxitos de esta semana fue el tema de las familias, muchos niños disfrutaron, la gente llegó más temprano y creo que eso impulsó muchísimo la experiencia del evento como tal”, ahondó Santoscoy García.

“Tanto nosotros como las jugadoras agradecemos muchísimo porque se vio que estuvieron aquí apoyando al torneo”, apuntó el director del Guadalajara Open acerca del apoyo de los aficionados en la justa en suelo tapatío.

La afición atendió al llamado en el GDL Open: Gustavo Santoscoy ı Foto: Guadalajara Open

Con torneos de la WTA en Guadalajara, Mérida, Monterrey y Querétaro, Gustavo Santoscoy dejó abierta la puerta para que eventualmente el principal organismo del tenis femenil a nivel internacional tenga un torneo en la ciudad de México.

“Creo que siempre está abierta la posibilidad. Ciudad de México es una gran sede. No estamos cerrados, creo que podría funcionar y no descarto que pueda suceder”, indicó al respecto.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre, el Club Campestre de Querétaro recibirá la segunda edición del torneo de la WTA 125, circuito alterno, en el que Gustavo Santoscoy augura un éxito gracias a la presencia de tenistas como la argentina Nadia Podoroska, entre otras.

La afición atendió al llamado en el GDL Open: Gustavo Santoscoy ı Foto: Guadalajara Open

“Es un torneo que prácticamente va a estar sold out, vienen grandes jugadoras, estará Nadya Podoroska, algunas mexicanas y el resto de la lista que estaremos anunciando, y creo que el público también va a responder de una manera muy positiva. Sin dura será un éxito”, comentó al respecto el también director de este certamen, quien sabe que es complicado traer a las mejores.

Con su coronación el fin de semana, Iva Jovic se convirtió en la primera tenista en ganar dos ediciones del Guadalajara Open, ambas de forma consecutiva. En el torneo de dobles la gloria fue para la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, quienes se impusieron a la dupla de la tailandesa Peangtarn Plipuech y a la japonesa Momoko Kobori en tres sets (6-2, 5-7 y 10-5).

La afición atendió al llamado en el GDL Open: Gustavo Santoscoy ı Foto: Guadalajara Open

Christina Bucsa, la mejor tenista española de la actualidad, fue la que más lejos llegó en ambos torneos, en Guadalajara, pues en el de singles alcanzó las semifinales, fase en la que fue eliminada por Iva Jovic, la segunda mejor sembrada del torneo después de Marta Kostyuk, quien perdió en su debut en cuartos de final.