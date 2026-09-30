City, culpable de más de 100 cargos en la Premier

El Manchester City es declarado culpable de organizar contratos “ficticios” como parte de una serie de incumplimientos financieros que le ayudaron a dominar el futbol inglés en lo que se ha convertido en el mayor escándalo en la historia de la Premier.

En el veredicto de una comisión independiente publicado, fue declarado culpable de casi todos los más de 100 cargos en su contra que cometió durante un período de nueve años en el que el equipo respaldado por Abu Dabi cambió el panorama de la liga más rica y popular del mundo.

Las presuntas irregularidades financieras del City superaron los 1.190 millones de dólares y el director ejecutivo de la Liga Premier, Richard Masters, dijo que el fallo mostró que el City “quebrantó sistemáticamente las reglas de la Liga Premier durante casi una década”.

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“Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más significativos en la historia de la Liga Premier”, añadió Masters.

EL DATO: EN CUANTO a los acuerdos de patrocinio, la Premier League dijo: “Manchester City organizó contratos ‘ficticios’ con varios de sus socios comerciales”.

El equipo más exitoso de Inglaterra en los últimos 15 años y el actual líder de la Premier League, ahora enfrenta sanciones severas que podrían incluir una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la liga de futbol más popular del mundo, lo que causaría un gran daño reputacional a sus propietarios de Abu Dabi.

La Premier añadió que las sanciones se decidirán en una audiencia separada celebrada por la comisión independiente. No dijo cuándo tendría lugar.

El City recalcó que estaba “decepcionado y sorprendido” por el veredicto de la comisión, que era “inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier” y que será “implacable” mientras explora vías para apelar. También planea prolongar aún más un caso que ya se ha extendido por más de tres años.

Cualquier apelación del City tendría que presentarse antes del viernes. En un video interno para el personal del City (obtenido por la cadena Sky News) el director ejecutivo del club, Ferran Soriano, entró en detalles sobre por qué consideraba que el veredicto era erróneo.

“Esto ha durado tanto tiempo que es importante recordarnos que todo el caso de la Premier contra nosotros se basa en una sola acusación falsa: que el dinero personal del propietario de alguna manera y en secreto se introdujo en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto simplemente no es cierto. Se ha proporcionado a la comisión de la liga un amplio conjunto de pruebas irrefutables que muestra que no podía ocurrir”.

El veredicto explosivo de una comisión independiente llega después de que la semana pasada se informó que se esperaba que los cargos contra el City fueran confirmados tras un proceso exhaustivo.

El caso, que inició hace más de tres años, surgió por primera vez en 2018 a partir de correos y documentos filtrados.

El City fue acusado de una serie de violaciones financieras entre 2009 y 2018 — un período en el que el club, que durante mucho tiempo estuvo a la sombra de su gran rival Manchester United, se estaba transformando en una superpotencia global que batía récords y que ha ganado múltiples títulos en Europa.

Las violaciones incluyeron que no proporcionó información financiera precisa y que presentó cifras infladas para acuerdos de patrocinio procedentes de Abu Dabi, además de ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores, e infringir reglas financieras establecidas por la Premier y la UEFA, el organismo rector del futbol europeo, con el objetivo de mantener a los clubes financieramente estables al no gastar de más.