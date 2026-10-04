¿Cuándo fue la última vez que Max Verstappen ganó una carrera antes de su victoria en el GP de Baréin?

Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Baréin en Malasia después de su gran actuación en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto de Red Bull Racing consiguió su primera victoria de la temporada y volvió a estar en lo más alto del podio después de 301 días de espera.

La última vez que Mad Max consiguió irse con la mano en alto en una carrera de la Fórmula 1 fue la campaña pasada en el Gran Premio de Abu Dabi el pasado 7 de diciembre del 2025, la última cita del Gran Circo el año pasado. Aunque en aquella ocasión se llevó la victoria, no pudo evitar que Lando Norris se convirtiera en campeón de la F1 por primera vez.

🙌 So proud of this one!! Hectic race, but we handled it well. An incredible job from the everyone in the team 👏 pic.twitter.com/EHru9F2E3w — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 4, 2026

Max Verstappen volvió a ganar en Malasia después de 9 años

Aunque el Gran Premio era de Baréin, la carrera se llevó a cabo en la ciudad de Malasia, donde Max Verstappen se llevó la victoria la última vez que la Fórmula 1 estuvo en el Circuito Internacional de Sepang.

Fue en 2017 la última vez que se llevó a cabo el GP de Malasia dentro del Gran Circo y en aquella ocasión Mad Max, el ganador, estuvo acompañado en el podio por Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo, quienes terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

A pesar de las adversidades que se presentaron previo al arranque de la carrera, Max Verstappen logró mantenerse en el primer lugar para llevarse la victoria en Malasia, aunque será complicado para el neerlandés alcanzar a Andrea Kimi Antonelli en el Campeonato de Pilotos.

MAX VERSTAPPEN!!!!! 🏆 pic.twitter.com/AHjY514zY2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 4, 2026

¿En qué lugar del Campeonato de Pilotos está Max Verstappen?

Mercedes es la escudería que está dominando la Fórmula 1 este año y todo indica que alguno de sus pilotos se convertirá en campeón esta temporada.

Tras el Gran Premio de Baréin, Max Verstappen se encuentra en el sexto escalón del Campeonato de Pilotos con 188 puntos, empatado con Lando Norris. El neerlandés esta lejos del primer lugar que es Andrea Kimi Antonelli con 320 unidades en la campaña.

Quedan siete carreras en la temporada y el campeón de este año podría darse antes de que la Fórmula 1 aterrice en Abu Dabi, que será el fin de semana del 4 al 6 de diciembre cuando los pilotos disputen la carrera en los Emiratos Árabes Unidos.

DCO