Max Verstappen defiende a Franco Colapinto y genera polémica en la F1: “es demasiado”

Max Verstappen defiende a Franco Colapinto por el accidente del GP de Azerbaiyán de F1

La mala conducción de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 sigue generando reacciones, pues al respecto del accidente que provocó se han pronunciado su compañero de equipo, el director de su escudería, Lando Norris y ahora Max Verstappen, quien junto a George Russell defendieron al argentino.

“Si el piloto que causó el accidente es consciente de ello y se disculpa, es decir, eso sucede, un pequeño error, no calcular bien. Es desafortunado que involucrara tantos autos, pero una suspensión de carrera? Es creo demasiado”, comentó en conferencia de prensa el cuatro veces campeón del mundo.

La única opinión que importa, la de Max Verstappen:



"Si el piloto que provocó el accidente es consciente y se disculpa, es solo un pequeño error, una mala evaluación. Es una lástima que haya involucrado a tantos coches, pero una suspensión por 1 carrera? Creo que es demasiado" pic.twitter.com/f90SA9gydE — Alpinois 🗼🥐 (@SoyAlpinito) September 26, 2026

Franco Colapinto frenó demasiado tarde en la primera curva cuando la carrera se reanudó tras un periodo de coche de seguridad y se estrelló contra su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cuyo auto luego empujó el de Lando Norris contra las barreras.

Tras la carrera, un molesto Norris dijo para F1TV que lo sacaron de la carrera y que hay pilotos que no deberían estar en la máxima categoría del deporte motor, refiriéndose al argentino Colapinto, quien se ha llevado grandes críticas por diversos frentes.

“Simplemente iba lento y sufría muchísimo en las rectas. Se vio lo rápido que todo el mundo me adelantaba. Era imposible competir por ese lado, por la velocidad punta. Espero que podamos solucionarlo para la próxima. Pero también cometí un error y, al final, me sacaron de carrera. Sinceramente, hay algunos pilotos que no deberían estar en Fórmula 1”, dijo.

💥 RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



🔥 "HAY PILOTOS QUE NO MERECEN ESTAR EN F1"#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/lwfUIDEcel — Nachez (@Nachez98) September 26, 2026

Franco Colapinto, piloto de 23 años de edad, se llevó señalamientos incluso de su propio equipo. El jefe de Alpine, Flavio Briatore, pidió disculpas a Norris y a McLaren, además que afirmó estar “extremadamente decepcionado” por una carrera desastrosa para su escudería y criticó el desempeño del argentino.

“Franco asumió toda la responsabilidad, como debía hacerlo. Frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el relanzamiento después del Safety Car. Fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia”, indicó Briatore.

A Franco Colapinto, quien no terminó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, se le impuso una penalización de 10 segundos por el incidente que provocó y deberá pagar su castigo en Malasia la próxima semana. La carrera fue anunciada como el Gran Premio de Bahrein, pero se corre en el Circuito Internacional de Sepang, un autódromo ubicado en Malasia.

“Fue una maniobra muy mala para un piloto de su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué curso de acción debe tomarse, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”, añadió Colapinto.

aae