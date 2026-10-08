En sólo 2 meses, La Hormiga ya es el jugador más caro de Grecia

Armando González fue el último futbolista mexicano en mudarse a Europa para dar un salto importante en su carrera, pero desde su llegada a Grecia ha generado un gran impacto dentro del Olympiacos y en menos de dos meses ya se convirtió en el futbolista más caro en la liga del país en la península balcánica.

El primer encuentro de La Hormiga en el Viejo Continente fue el pasado 30 de agosto del 2026 ante el Asteras y desde ese momento a la fecha su valor de mercado subió a 28.1 millones de dólares, según datos del CIES Football Observatory, un grupo de investigación especializado en el análisis estadístico del futbol a nivel mundial y que en su publicación 554 reveló a los más caros de cada torneo de Europa fuera de las cinco grandes ligas.

El top 5 de este listado lo complementan Christos Zafeiris, Gustavo Sá, Joel Roca y Azzedine Ounahi, del segundo al quinto lugar, respectivamente. Dentro de los cinco primeros puestos, el futbolista más grande de edad es Ounahi, del Panathinaikos, con 26 años y 4 meses, es decir, que la liga de Grecia está apostando por los jóvenes para darles proyección a futuro y que puedan dar el salto a una de las mejores ligas de Europa.

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El Dato: Armando González marcó 29 goles en su etapa con las Chivas. Su mejor marca goleadora fue en 2025 con 14 tantos en la campaña con el Rebaño Sagrado.

El crecimiento repentino de Armando González en el Viejo Continente en poco menos de dos meses se debe a sus actuaciones con el Olympiacos, ya que en siete compromisos tiene cuatro dianas y una de ellas en la UEFA Europa League ante el Jagiellonia de Polonia, estrenándose como goleador en competencias europeas en su primer compromiso.

La diferencia que hay entre La Hormiga González y el segundo lugar de los jugadores más costosos en Grecia es abismal. Hay una disparidad de casi 4 millones de dólares entre el delantero mexicano y Christos Zafeiris del PAOK FC, que presume un valor de 24.4 millones de billetes verdes.

A pesar de que a su llegada al Olympiacos tuvo competencia enfrente para pelear por el puesto titular, la lesión de Ayoub El Kaabi le sirvió al canterano de las Chivas para tener más minutos con su equipo tanto en la liga de Grecia como en el torneo de copa y la Europa League, ya que en su segundo encuentro en el Viejo Continente logró salir en el 11 inicial.

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Actualmente, el Olympiacos cuenta con cinco delanteros centros, que son Ayoub El Kaabi, Armando González, Roman Yaremchuk, Marius Mouandilmadji y Clayton. Todos ellos, después de la fecha FIFA que terminó el martes pasado, buscarán sumar la mayor cantidad de minutos posibles con el equipo de la ciudad de El Pireo.

Armando González está pasando un agridulce momento en su carrera a pesar de tener un buen rendimiento con el Olympiacos, ya que en la Selección Mexicana no termina de afianzarse del todo. En la fecha FIFA que acaba de terminar, tuvo actuación en tres compromisos de cuatro posibles, ante Colombia, Estados Unidos y Chile, pero no pudo marcar gol o dar una asistencia en el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del Tricolor.

El ariete de 23 años volverá a Grecia para reportar con el Olympiacos y continuar con la temporada en Europa. El próximo compromiso del equipo de La Hormiga González será el 11 de octubre ante el Panathinaikos. Cuatro días después se medirá al Marsella de Francia en la segunda jornada de la Europa League.