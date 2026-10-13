Conoce a Michele Kang y Lise Klaveness, las favoritas de la UEFA para la presidencia de la FIFA

Michele Kang y Lise Klaveness, las favoritas de la UEFA para la presidencia de la FIFA

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA sigue siendo incierto, pues información de The Times and Sunday Times señala que las directivas Michele Kang y Lise Klaveness serían las candidatas de la UEFA para ser candidatas a la presidencia del ente rector del futbol.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) es la principal confederación de futbol que se ha opuesto a la reelección de Infantino como presidente y buscarán que una mujer asuma el control de la FIFA, aunque no se han hecho oficiales las candidaturas.

⚠️⚽️ ATENCIÓN: Michele Kang y Lise Klaveness serían las propuestas de UEFA para ser candidatas a la PRESIDENCIA DE LA FIFA.



El ente rector del fútbol europeo las tendría como principales opciones para competir con Gianni Infantino.



Información de @thetimes. pic.twitter.com/HsKIOVhFHE — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 13, 2026

¿Quiénes son Michele Kang y Lise Klaveness?

Michele Kang es una magnate surcoreana dueña de la primera gran multipropiedad de equipo de futbol femeninos como el OL Lyonnes, London City Lionesses y Washington Spirit.

Kang es una de las grandes promotoras e inversoras del futbol femenil. En 2022 se convirtió en accionista mayoritaria del equipo de Estados Unidos y en 2024 se unió al conjunto inglés y francés. Desde 2025 también funge como presidenta del OL Lyonnes.

Por otro lado, Lise Klaveness conoce bien el futbol femenil, pues fue jugadora en la liga de su país y seleccionada nacional. Actualmente es presidenta de la Federación Noruega de Futbol y es una delas voces más críticas para la gestión de Gianni Infantino.

Desde 2022, Klaveness cuestionó que la Copa del Mundo de ese año se celebrara en Qatar por los informes sobre el maltrato de los trabajadores migrantes y recientemente sobre la sede del Mundial 2030 en Arabia Saudita.

Los dirigentes en una conferencia de prensa en agosto pasado. ı Foto: AP

¿Cuándo son las elecciones de la FIFA?

La fecha para conocer el futuro de la FIFA es el 18 de marzo de 2027, cuando se celebrarán las elecciones durante el Congreso de la FIFA en Rabat en Marruecos.

Sin embargo, el próximo viernes 18 de noviembre es el último día en el que se pueden recibir las candidaturas para la presidencia de la FIFA. Los aspirantes necesitan un respaldo por escrito de al menos cinco federaciones miembro de la FIFA para ser considerados.

aar