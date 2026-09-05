Gianni Infantino rechaza hablar de su futuro al frente de la FIFA tras su plan de vender el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declinó responder preguntas sobre su futuro al llegar a la inauguración del Mundial Femenil Sub-20 mientras enfrenta una presión continua desde que abandonó su plan de vender las ganancias de la Copa del Mundo.

Infantino fue visto en las gradas conversando con el presidente de la federación polaca de futbol, Cezary Kulesza, mientras el país anfitrión, Polonia, se enfrentaba a Argentina el sábado en la jornada inaugural del torneo.

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del futbol”, dijo Infantino al canal Sky News al llegar al estadio.

TE RECOMENDAMOS: Taekwondo Fabiola Villegas lista para disputar el Abierto de Suiza en busca de puntos en el ranking olímpico

Gianni Infantino en una conferencia de prensa. ı Foto: AP

“Seguimos en la FIFA, por supuesto, trabajando para dar a cada rincón del mundo una posibilidad, una oportunidad, una dignidad, para encontrar formas y medios para que puedan mejorar y participar y celebrar el futbol, que todos amamos”.

Infantino no respondió cuando se le preguntó si había considerado renunciar y si todavía tiene la intención de presentarse a un cuarto mandato el próximo año.

El presidente de la FIFA se había mantenido en gran medida fuera del foco público en las semanas transcurridas desde que su plan de venta de las ganancias del Mundial se vino abajo en medio de la oposición de muchas naciones miembro de la FIFA y de algunos de sus propios funcionarios.

Las naciones europeas, una cuarta parte del cuadro de 24 equipos, dieron marcha atrás la semana pasada en su amenaza de boicot, al citar garantías de la FIFA de que el plan no sería reactivado.

La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino, presidente de FIFA ı Foto: AP

La acción legal por el intento original sigue su curso y Europa tiene un papel de liderazgo en los esfuerzos por destituir a Infantino antes de la elección de la FIFA del próximo año.

Una presentación judicial de la FIFA el jueves acusó a la UEFA de llevar a cabo una “campaña de desprestigio contra la FIFA y su dirigencia”, mientras el organismo europeo del fútbol busca el acceso a pruebas relacionadas con el plan FIFA Forward Enterprise.

Infantino enfureció a dirigentes del futbol en todo el mundo en julio, poco después de que terminara el Mundial, cuando el diario británico The Times reveló su plan para crear una filial de 20 mil millones de dólares que controlaría los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial.

La separación iba a ser propiedad en un 20% de inversores encabezados por un fondo de Nueva York creado por Joshua Kushner, cuyo dinero inicial se destinaría a financiar ofertas de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Se les dio como plazo hasta mediados de septiembre para aceptar.

El presidente de la FIFA retiró su propuesta en un plazo de cuatro días. La UEFA contó con el respaldo de la Confederación Asiática de Futbol y del organismo del futbol de Norteamérica, la CONCACAF, y hubo críticas al plan y a Infantino por parte de altos funcionarios de la FIFA.

DCO