¡TODO UN GALÁN! Gilberto Mora revela sus secretos mejor guardados para conquistar y le da clases a un aficionado (VIDEO)

Gilberto Mora estuvo presente en una firma de autógrafos de los Xolos de Tijuana, a la cual asistieron aficionados de todas las edades. Durante el evento, un pequeño fan del jugador de 18 años se acercó para preguntarle cual es su secreto para conquistar a una chica.

Gilberto Mora no esperaba la pregunta por parte del pequeño aficionado y su respuesta fue que “no pues, no tengo, se tu nada más”. Después firmó la playera del fanático y siguió platicando con él un poco más antes de que el fan se fuera del lugar.

❤️ ¡GIL MORITA REVELA SUS SECRETOS PARA CONQUISTAR!😅



Durante una convivencia con aficionados de Xolos, uno de ellos sorprendió a Gilberto Mora con una pregunta fuera de la cancha.

👀🔥 El joven futbolista tuvo que cambiar el chip y enfrentarse a una pregunta que nadie esperaba.… pic.twitter.com/tYYNDf3zZ1 — Claro Sports (@ClaroSports) October 16, 2026

Gilberto Mora no ha vuelto a la actividad con el Tijuana en la Liga MX

Gilberto Mora sufrió una lesión durante la fecha FIFA de septiembre con la Selección Mexicana, la cual lo ha mantenido lejos del campo de juego durante varias semanas y no ha podido volver a jugar con los Xolos de Tijuana en la Liga MX.

Mientras se especulaba cual será el destino de Morita en el viejo continente, el jugador de 18 años sigue recuperándose de su lesión en el muslo que viene cargando desde su participación en el partido ante Colombia en Baltimore.

El equipo de Sebastián Abreu se enfrenta a Puebla en la Jornada 12 del Apertura 2026, pero aún se desconoce si el mexicano volverá a la cancha para enfrentarse a la Franja en el Estadio Caliente.

¡HASTA ROSAS LE REGALARON!😍🌹



🇲🇽⚽Gilberto Mora fue uno de los futbolistas más buscados durante una firma de autógrafos del conjunto fronterizo, donde los aficionados aprovecharon para conocerlo de cerca y llevarse un recuerdo especial.



🌟 Entre fotografías, firmas y sonrisas,… pic.twitter.com/F8ZM9kLf1G — Claro Sports (@ClaroSports) October 16, 2026

Gilberto Mora y su posible salida a Europa es una incógnita

Gilberto Mora es el mayor prospecto del futbol mexicano en la actualidad y quien podría irse pronto a Europa para continuar su carrera en la élite del balompié.

Sin embargo, aún no hay ofertas formales o rumores sobre la posible salida del mexicano al viejo continente. Antes y después del Mundial han sonado equipos como Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, entre otros.

De momento, no existen rumores del lugar al que podría irse Gilberto Mora en el próximo mercado de fichajes, ya que su representante tampoco ha querido revelar si hay negociaciones por el mediocampista de los Xolos.

DCO